Ximena Duque está furiosa

Este comentario no es nada comparado con otros que tengo que leer a diario pero realmente estoy Cansada mejor dicho como decimos en Colombia MAMADA de los Haters, de esas personas que ni siquiera se toman la molestia de leer lo que uno escribe en la descripción de la foto/video, cansada de la gente negativa, vulgar, sin educación que creen que aquí pueden escribir cualquier grosería. AMIGOS pongo a Dios de testigo, sus palabras NO me dañan, NO me afectan, NO me quitan el sueño pero si me quita tiempo porque bloquearlos toma tiempo así que les pido un favor, si no tienen nada bueno que decir simplemente no digan nada, sus palabras son el reflejo del alma, cuiden lo que dicen, a veces leo comentarios llenos de envidia, de odio que de verdad en lo único que pienso es en mandarles bendiciones a sus vidas y saben por qué? Porque se me regresan a mi… Desea el bien para que te vaya bien… Alégrate del bien de los demás para que cosas buenas lleguen a tu vida… En fin cada quien vive su vida como quiere Pero yo vivo la mía feliz y si me sigues vive mi felicidad, si te amarga dejan de seguirme que es más fácil que yo tenerte que bloquear. Y para todas esas personas llenas de amor y positivismo GRACIAS hace falta más personas en el mundo cómo ustedes. #bendiciones

