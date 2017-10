La razón por la que Trump enfureció con su exesposa Ivana

Y no, no fue que afirmara que ella era la Primera Dama

La primera dama Melania Trump no es la única que está molesta con las últimas afirmaciones de Ivana, exesposa del presidente Donald Trump durante la promoción de su libro “Educando un Trump”.

También el mandatario está molesto por las afirmaciones de su primera esposa, quien dijo que él la llama para pedirle consejos, además de que le ofreció la Embajada Checa.

“Ella es la madre de tres de sus hijos, y él no quiere causarle ninguna vergüenza, pero no es verdad”, dijo una fuente a Page Six. “¿Por qué la llamaría para pedirle consejo cuando ni siquiera la había invitado a la Casa Blanca?”.

En una de sus entrevista, la madre de Ivanka, Donald Jr. y Eric afirmó que el presidente Trump le ofreció ser embajadora, pero ella lo rechazó, porque “prefería su libertad”.

“Afirma que le ofrecieron el puesto de embajadora en la República Checa y la rechazó, sabiendo que el presidente no lo negaría públicamente”, dijo la fuente y aunque se pidió una postura oficial de la Casa Blanca, sólo se logró el comentari0 de un miembro del equipo del mandatario, quien no dio su nombre. “Están en buenos términos, y él quiere mantenerlo así”.

Ivana comenzó una ronda de entrevistas para promover su libro, donde habla de su relación con el presidente Trump y de cómo fue educar a sus hijos, incluso menciona a la madre de Tiffany, quien fue amante del mandatario y luego su segunda esposa.

Uno de sus primeros comentarios fue cuando dijo que como ella fue “la primera esposa”, entonces era en realidad “la primera dama”, lo que obligó a que la portavoz de Melania Trump dejara claro quién era la Primera Dama.