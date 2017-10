La extraña petición que le hizo Heath Ledger a Christian Bale durante el rodaje de Batman

No creerás lo que el fallecido actor era capaz de hacer cuando se metía en personaje

Ya pasaron nueve años desde que Heath Ledger se puso en la piel del ‘Joker’ en ‘El Caballero de la Noche’, uno de los papeles más aclamados en la historia de las películas de superhéroes. Para llegar a esa interpretación que le valió un Oscar, el actor fue más allá de lo esperado, y así lo cuenta el encargado de personificar a Batman, Christian Bale, en una entrevista publicada en el libro ‘100 cosas que los fans de Batman deberían saber y hacer antes de morir’.

“Nuestra primera escena fue en una sala de interrogación, y ahí vi que era un actor que estaba completamente comprometido y entendía perfectamente el tono que Chris Nolan estaba intentando crear. La idea era no ser actores que disfrutaran de darle vida a caricaturas, sino tratar la película como un verdadero drama. Llegar al personaje y quedarse en él, eso me fascinó y lo tomé muy enserio. Heath definitivamente lo llevó a la práctica, cuando estaba con el maquillaje puesto se mantenía en el personaje todo el tiempo, y cuándo se sacaba el vestuario era un gran compañero para tener cerca”, contó Bale.

“Como se ve en la película, Batman comienza a pegarle al ‘Joker’, y cuanto más le pegaba él más lo disfrutaba. Heath se comportaba de forma muy similar, y me quería llevar a eso. Yo le decía, ‘¿sabes? no necesito pegarte de verdad, se va a ver igual de bien si no lo hago’. Y él me decía que siguiera. Se pegaba a él mismo, había paredes de azulejos adentro del set que estaban rotas porque él se daba contra ellas, su compromiso era total”, le relató al autor del libro, Joseph McCabe.

Cuando le preguntaron si alguna vez tuvo miedo de quedar opacado por Ledger, Bale dijo que no.

“No tenía miedo que Batman compitiera con otro personaje, porque eso solo podía generar una película mejor. Siempre es bueno tener otros personajes fascinantes en escena“.

El libro también contiene una entrevista que se le realizó a Heath en el 2007, allí habla sobre sus motivaciones para ser parte de la película.

“Crecí en una casa de mujeres, por lo que había pocos cómics de Batman a mi alrededor, por eso no los leía de chico. Pero realmente amé Batman, el comienzo, y el personaje del Guasón era demasiado bueno como para rechazarlo. Cuando Chris Nolan vino, yo ya sabía quién era, ya sabía que él había creado un mundo para mí y sabía que tenía libertad para hacer una interpretación fresca. Nos sentamos y compartimos ideas, y teníamos las mismas. Así que acepté”, contó el actor, fallecido en 2008.