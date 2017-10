Liga MX: América vs. Chivas de Guadalajara, Apertura 2017, EN VIVO horarios y canales de TV

El clásico del fútbol mexicano tiene a los dos equipos viviendo diferentes realidades

El clásico entre América y Chivas de Guadalajara es el plato principal de la décima jornada del torneo apertura 2017 de Liga MX. El duelo es parte de la fecha aplazada por terremoto del 19 de septiembre.

Al duelo, el América llegará como segundo de la clasificación con 23 unidades, mientras que el Guadalajara es decimosexto con apenas 9 unidades, pero además de la diferencia en puntos está la que han dejado de manifiesto en la cancha.

El América luce como un equipo que mejora con el paso de los partidos y que asimila el plan de juego del técnico Miguel Herrera. El Guadalajara vive una regresión a la era anterior a Matías Almeyda. Es un onceno desconectado y sin alma, distante del campeón del Clausura.

Liga MX Fecha 10 (Aplazada por sismo): Partidos, horarios y canales de TV

América llegará al partido con la inercia de haber derrotado como visitante por 1-3 al Cruz Azul, el pasado sábado, mientras que la Chivas llegan con un golpe anímico tras su derrota en casa, quinta del torneo, por 1-2 ante el Morelia.

Cómo ver América vs. Chivas por Internet y TV

Partido: Club América vs. Chivas de Guadalajara

Estadio: Azteca, Ciudad de México

Hora: 10:00 p.m. ET/ 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT

TV: Univision, Univision Deportes

Internet: Univision NOW, FUBO

En México: Canal 5 Televisa, TDN