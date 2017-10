Esto es lo más curioso que verás en Halloween

El otoño nos trae tradiciones que despiertan nuestro afán de superación respecto a la decoración y los preparativos.

Halloween es sinónimo de diversión terrorífica, de disfraces, decoración y calabazas.

Pero Andy Manoloff, ha ido más allá con su arte decorativo. Quería tallar una calabaza, pero no de cualquier modo. No quería la típica calabaza que muchas familias hacen, no. Él quería hacer una que se pareciera a su adorado perro, Sophie.

El resultado es una auténtica obra arte. Andy pasó más de tres horas tallandocuidadosamente la cara de su amado perro en la calabaza, y el resultado es que parace la propia Sophie.

