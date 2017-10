Video: Huracán invierte sentido de una cascada

Esta imagen bien podría ser sacada de una película de ciencia ficción, pero no lo es, ocurrió en realidad en el Reino Unido y tiene mucho de verdad.

Una cascada ubicada en el Valle de Mallerstang en Cumbria, Reino Unido, cambió su flujo, es decir, en lugar de que el agua cayera al precipicio, subía contra la corriente.

Esto ocurrió debido a los fuertes vientos provocados por el huracán Ophelia el 17 de octubre, lo que ocasionó este cambio de corriente que se mantuvo por varias horas hasta que todo volvió a la normalidad.

It was so #windy this morning the #waterfall on #mallerstang edge was going upwards.#cumbria @CumbriaWeather @BBCWthrWatchers #ophelia @bbcweather pic.twitter.com/dtU4IZQCIq

— Jonty (@The_Natureman) 17 de octubre de 2017