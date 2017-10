No podrás creer las afirmaciones de esta Youtuber

Los youtubers generan videos de producción propia con la finalidad de ganar dinero, llegar a la fama, promover conocimiento o compartir opiniones

En la vida, hay muchas incógnitas que permanecen sin respuesta. También hay verdades universales respaldadas por la ciencia, que debemos aceptar.

Estas verdades son indiscutibles. Sin embargo, algunas personas, a través de una lógica retorcida, hacen afirmaciones que destruyen o niegan totalmente los hechos de la naturaleza.

Y hay personas que van un poco más allá.

En el clip a continuación, esta bloguera rubia comenta que no cree que los perros tengan cerebro, porque no pueden hablar con nosotros.

También continúa diciendo que los perros no pueden tener cerebro porque no tienen “intuición cristiana”. Después, procede a afirmar que fue atacada por un perro y por eso opina así. Declara que si tuvieran cerebro y, por lo tanto, fueran”cristianos” no la habrían atacado.

La mujer continúa equiparando el hecho de “ser humano” con tener un cerebro.

Luego llama a sus fans, seguidores y televidentes para que reflexionen sobre el tema, porque es una cuestión que parece inquietarle desde hace tiempo.

Ahora mira el clip de abajo y escucha su diatriba con tus propios oídos.

¿Qué opinas? ¡Comparte y haznos llegar tu opinión!