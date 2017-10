5 películas mexicanas de terror que seguro te espantan

En México está por celebrarse el Día de Muertos y el cine pone su granito de arena con estas películas

La festividad del Día de Muertos para México resulta una fecha muy especial, pues en este día se celebra a quienes han abandonado el mundo terrenal antes que nosotros, sin embargo, el sincretismo cultural ha mezclado esta fecha con la del Halloween de otros países.

Por supuesto que como un país productor de cine, México no se abstiene de explorar en géneros como los de terror y suspenso, en donde ese sincretismo entre las leyendas antiguas y los monstruos heredados de otras culturas se reúnen.

Así pues, hoy te presentamos 5 películas mexicanas de terror que sí te espantan, una de ellas la podrás ver completa en este sitio, y no, no te preocupes, no incluimos Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández.

1- Veneno para las Hadas (1984)

2- Cronos (1993)

3- Hasta el viento tiene miedo (1967)

4- El libro de piedra (1968)

5- Km. 31 (2006)