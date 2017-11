Los Angeles Dodgers vs Houston Astros, Juego 7 Serie Mundial, horario y canales de TV

La hora de la verdad en la gran carpa del béisbol

Una de las mejores Series Mundiales de la historia llega a su final esta noche en Los Angeles. Dodgers y Houston Astros empatan 3-3. El séptimo juego es una realidad como lo predijo Yasiel Puig.

Los Dodgers pondrán de abridor a Yu Darvish, el lanzador de la controversia con Yuri Gurriel, mientras que Astros llevará a la lomita a Lance McCullers Jr.

Esto será todo para la gran carpa. La gloria está en juego.

Por TV e Internet

Qué: Houston Astros @ Los Angeles Dodgers

Dónde: Dodger Stadium, Los Ángeles

Hora: 8:00 p.m. ET/ 7:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

TV: FOX, FOX Deportes

Internet: FOX Sports GO, FUBO