Boxeador desfigura el rostro de su novia a golpes y todavía se dice víctima

Los celos llevaron a Russell Mason a reaccionar de forma violenta y lo increíble es la sentencia que le dictaron

Un boxeador desató un auténtico escándalo en Reino Unido por una tremenda golpiza y no precisamente arriba del ring. Un ataque de celos lo llevó a propinarle puñetazos a su novia sin compasión, hasta desfigurarle el rostro.

El agresor fue condenado a 20 meses de prisión, pero lo más increíble del caso, es que todavía se dijo ser la víctima.

De acuerdo con información publicada a través de Infobae.com, los hecos se registraron cuando a Russell Mason, boxeador de profesión y de 35 años de edad, lo cegaron los celos al saber que su pareja Sara Wheatley, estaba usando el celular en el baño de un hotel en Birmingham.

Mason acostó a sus hijas y una vez dormidas atacó sin piedad a Sara, hasta dejarle el rostro hinchado e irreconocible, relató la propia víctima.

“Cuando me desperté, me arrastró a la habitación y me siguió golpeando”, contó Sara Wheatley, quien agregó que su pareja estuvo bebiendo vodka toda la tarde.

La justicia británica condenó a Mason a 20 meses de prisión, sentencia que fue considerada por Sara como una burla a lo que exclamó: “simplemente parece que no hay justicia”.

El boxeador fue entrevistado por un activista contra la violencia doméstica de nombre Zoe Dronfield, al que sorpresivamente le dijo que él era la víctima.

“Aseguraba ser un padre separado de sus hijos. Es importante reconocer a los abusadores en estos casos, no es raro que cambien la perspectiva y se victimicen”, comentó el activista.