Alejandro Fernández sigue esperando a Luis Miguel para una reconciliación

Se dice que El Sol de México ha sido demandado por $7 millones de dólares

Dos astros de la música mexicana iban a unir sus voces en concierto. “El Sol de México” y “El Potrillo” estuvieron a punto de compartir el escenario, pero fue la ex pareja de Aracely Arámbula el que no siguió con lo supuestamente acordabo. Y por esta razón ahora enfrenta una demanda millonaria en su contra.

Luis Miguel ha sido demandado por $7 millones de dólares debido a un adelanto otorgado para una gira conjunta con Alejandro, según ha confirmado La Botana.

Han sido los abogados de Alejandro Fernández los que están encargándose de resolver esta engorrosa situación. El artista por su parte se ha limitado a decir que “No tengo nada que decir, no he hablado con él. Yo me dedico a lo artístico y ya los abogados ven el asunto legal“.

Pero al parecer el hijo de Vicente Fernández no está renuente a una posible reconciliación entre ambas partes. Al contrario, él está abierto al diálogo. “Bueno, pues tendríamos que sentarnos a platicar“, dijo recientemente al ser cuestionado por la prensa del país azteca.

La demanda que pesa en contra de Luis Miguel parece no haberle quitado el sueño ya que sigue trabajando y hace unos cuantos días lanzó un nuevo tema musical al sonido del mariachi. Sobre esto también fue increpado Alejandro, y ante el cuestionamiento se limitó a decir “no sabría que opinar, pues no lo he escuchado“.