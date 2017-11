Catalina pequeña, de “Sin senos sí hay paraíso”, se atrevió con un “bodypaint” desnuda

Ignoró las críticas y posó como "Dios la trajo al mundo"

Carolina Gaitán, la colombiana que da vida a Catalina, la pequeña en “Sin senos sí hay paraíso”, volvió a enviar una declaración de autoestima y gran sensualidad, al recordar el atrevido “bodypaint” que hizo para la revista Don Juan.

Este sábado la actriz de 33 años compartió con sus 1.3 millones de seguidores la foto en la que aparece desnuda, solo cubierta por pintura azul.

Sábado de ser un lienzo! @revistadonjuan #tbsaturday 🆙⚡️👠🎨 A post shared by Carolina Gaitán – La Gaita (@lagaita) on Nov 4, 2017 at 8:05am PDT

“Sábado de ser un lienzo!”, escribió en una publicación que ganó más de 50,000 “Me Gusta” y decenas de comentarios positivos.

Hay que recordar que en julio, Carolina fue muy criticada en redes sociales por aparecer en un diminuto bikini. Según los críticos, es muy delgada para los estándares de belleza colombianos.

Ella, sin embargo, respondió magistralmente desoyendo las críticas e invitando a todas las mujeres a sentirse bellas.

“No soy igual a los estereotipos de hoy, no tengo las nalgas inmensas, ni soy del tamaño que esperarías, mis caderas son pequeñas y mi contextura es delgada, cometo mil errores y trato de no repetirlos, no me gustan tanto los géneros musicales que hoy todos oyen, no quiero parecerme a nadie, ni tampoco me esfuerzo por ser distinta, solo soy lo que siento que debo y quiero ser y hacer”, declaró la actriz que también participa en la serie Narcos, de Netflix.