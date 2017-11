La loca entrevista de Jennifer Lawrence a Kim Kardashian que se hizo viral

La actriz, que reemplazó por una noche a Jimmy Kimmel en su show, aprovechó para preguntarle todo tipo de cosas a la socialité

Jennifer Lawrence es una fan declarada del reality Keeping Up With The Kardashians y mientras reemplazaba por una noche a Jimmy Kimmel en su late night show, aprovechó para entrevistar a Kim, la mayor de las hermanas que hacen de su vida diaria un programa de televisión.

“Kanye [West, el marido de Kim] y tú se tiran gases en presencia del otro? ¿Hablan sobre pedos?”, fue una de las preguntas locas de Lawrence, a lo que la millonaria, sorprendida le contestó: “Yo no me tiro pedos, ¿de qué estás hablando?“.

Más adelante, le consultó si a su hermana Khloe le parecía bien que ella fuera “dura” al opinar sobre su estilo. Kim contestó que es cierto que es un poco torpe con su hermana, pero a pesar de ello le encanta su forma de ser.

Además, Lawrence le preguntó si alguna vez una expareja la engañó, a lo que Kim asintió y explicó que lo descubrió hackeando su celular con un truco que le permitía acceder a sus mensajes de voz: “Estaba yendo a ver a otra chica. Me mintió diciendo que estaba en otra ciudad en mi cumpleaños“.

Lawrence, con sorpresa, le dijo: “¡Oh, dios mío, es como una canción de Taylor Swift!”. La referencia a la cantante se debe a que es conocida la mala relación que la mediática y Swift sostienen hace años.

“Si estuvieses en una isla desierta con todos los miembros de tu familia a quién matarías el último?”, fue la siguiente pregunta. Kim contestó: “A mis hijos”. “¡Oh no! ¡Olvidé a los niños! Ahora me siento culpable. Pero si tuvieses que matar a un niño, ¿cuál sería?”, bromeó la actriz quien aclaró que sólo se refería a los hermanos Kardashian. “Podría ser Khloé, porque siento que ella me podría matar a mí”, contestó la socialité.

Entre varios datos de color, la entrevista dejó entrever que Kim duerme siempre con medias y que su marido Kanye es capaz de dormirse literalmente en cualquier sitio. Además, Lawrence contó que se emborrachó en una cena con Kim, su madre y Kanye. Kim contó que Lawrence se metió en su armario, se desnudó y le pidió que Kanye le elija un outfit.