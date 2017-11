Protagonista de la serie “Gossip Girl” es acusado de violación

La actriz Kristina Cohen asegura que Ed Westwick abusó de ella hace tres años

La actriz Kristina Cohen acusó al actor Ed Westwick de violación. La joven de 27 años posteó en facebook su declaración de los hechos señalando que el delito se cometió hace tres años. Westwick es conocido por su papel de Chuck Bass en la serie “Gossip girl“.

El hecho de que Hollywood esté alzando la voz en contra de grandes como Harvey Weinstein y Kevin Spacey le dio el valor suficiente a Cohen para ella también denunciar un hecho que hasta el día de hoy sigue impune.

Lee aquí su declaración completa en español:

“El último mes ha sido increíblemente difícil. Como muchas otras mujeres yo también tengo una historia sobre acoso sexual y el flujo de historias ha sido a la vez detonante y emocionalmente agotador. He ido hacia atrás y hacia delante una y otra vez, dudando si debería hablar. Si podía hablar. Y si lo hacía, ¿me escucharían?

Fui asaltada sexualmente hace tres años. Era un momento oscuro en mi vida. Mi madre se estaba muriendo de cáncer y no tuve el apoyo o el tiempo para procesarlo y lidiar con las consecuencias de la violación. Enterré mi dolor y mi culpa para hacer sitio a la devastación después de la muerte de mi madre, solo tres meses después.

// for the love and empathy that connects us // 📸: @avicphoto A post shared by Kristina Cohen (@kristinamariecohen) on Aug 23, 2017 at 12:37pm PDT

Incluso ahora, peleo con mi sentimientos de culpa. Sin motivo preocupada por que de alguna manera se me pudiera culpar. No sé de dónde vienen esos sentimientos. ¿El condicionamiento social de que cualquier cosa es siempre culpa de la mujer? ¿De que la incapacidad del hombre de mantenerse alejado de nuestros cuerpos es de alguna manera culpa nuestra, no de él?

He madurado considerablemente en los tres años desde mi asalto, así que revisitarlo es doloroso. Hurgar y revivir esa noche para compartir con exactitud los eventos me ha sentir en una continua violación. Tengo un nudo en el estómago, estoy asustadísima por hacer esto público porque incluso reconciliarme conmigo misma ha sido un proceso duro.

Estuve saliendo con un productor, amigo del actor Ed Westwick. Él me llevó a la casa de Ed donde lo vi por primera vez. Quise irme en cuanto Ed sugirió “deberíamos tener relaciones sexuales todos”. Pero el productor no quería que Ed se sintiera incomódo al vernos partir. Ed insistió en que nos quedáramos para cenar. Le dije que estaba cansada y que me quería ir, intentando escapar de lo que ya era una situación incómoda. Ed sugirió durmiera un poco, en la habitación de invitados. El dijo que solo nos quedaríamos unos 20 minutos para suavizar el ambiente y que después nos iríamos.

Así que fui y me tumbé en la habitación de invitados, donde me quedé dormida. Me desperté abruptamente con Ed encima de mí, con sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que parara, pero él era muy fuerte. Peleé con tan fuerte como pude, pero me agarró la cara con las manos, agitándome, diciéndome que quería penetrarme. Yo estaba paralizada, estaba aterrorizada. No podía hablar ni moverme. Me inmovilizó y me violó.

Fue una pesadilla y los días siguientes no fueron mejores.

#tbt post Calamigos Ranch 🦋 A post shared by Kristina Cohen (@kristinamariecohen) on Sep 14, 2017 at 1:02pm PDT

El productor me culpó, diciéndome que participé activamente. Diciéndome que no podía decir nada porque Ed haría que la gente se pusiera en mi contra, me destruiría y me podía olvidar de mi carrera interpretativa. Diciéndome que no era posible ir por ahí diciendo que Ed me había “violado”, que yo no quería ser “esa chica”.

Y durante mucho tiempo le creí. Yo no quería ser “esa chica”.

Hoy me doy cuenta de las maneras en las que esos hombres de poder abusan de las mujeres, y cómo su táctica es usada frecuentemente en nuestra industria y seguramente en muchas otras.

Me da asco ver a hombres como Ed que son respetados publicamente. Entrevistados en plataformas prestigiosas como la Oxford Union Socieaty de la Universidad de Oxford, donde fue honrado como un de sus “Personas que Modelan nuestro Mundo”. ¿Cómo acaba esto? Con hombres como Ed usando su fama y su poder para violar e intimidar y después seguir por el mundo acumulando elogios.

Espero que mis palabras ayudan a otros a saber que ya no están solos, que no hay que culparles porque no es su culpa. Igual que las otras mujeres y hombres hablando del tema me han ayudado a asumir lo mismo. Espero que mi historia y las historias de otros ayuden a resetear los ambientes tóxicos y los desequilibrios de poder que han creado estos monstruos”.