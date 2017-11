Video: Acróbata estadounidense se rompe el cuello en plena función

Por fortuna, Sam Panda salió con vida de este percance, aunque debe ser intervenida con urgencia para evitar que quede cuadrapléjica

Sam Panda es una acróbata de 26 años, originaria de Estados Unidos, y quien desde hace un poco más de una década emprendió un viaje a Bali, Indonesia, para practicar ahí lo que más le apasiona, dedicándose a dar espectáculo a los turistas que visitan el lugar.

Sin embargo, hace un par de días, a esta joven le cambió la vida cuando en una de sus funciones, sufrió una pavorosa caída desde una altura de entre tres y cuatro metros, luego de que se soltara uno de los cables que sujetaban en el aire el aro en donde realizaba sus acrobacias.

Sam terminó golpeándose fuertemente la cabeza con el escenario de madera, lo que le provocó una fractura de cuello al instante, lo cual generó el terror y el pánico entre los espectadores. Panda fue trasladada de inmediato a un hospital.

(Fuertes imágenes, sugerimos discreción)

“Me rompí la vértebra C5, lo que significa que me he roto el cuello, y los discos entre las vértebras cervicales. Ello está ejerciendo presión sobre mi médula espinal. Recibí ocho puntos de sutura en mi cabeza. Estoy hospitalizada en este momento. No estoy paralizada, puedo mover mis brazos y piernas, pero aún no puedo caminar. Mi columna vertebral no puede soportar mi peso, además estoy bastante débil y aturdida”, escribió la joven estadounidense en su perfil de Facebook, en donde también ha compartido imágenes de ella en el hospital.

Una amiga de la acróbata informó a medios locales que aunque la chica tenía mucho tiempo trabajando con este equipo, había algo que no la hacía sentir del todo segura.

El equipo médico que atiende a Sam informaron que tiene un fragmento de vértebra alojado en la médula espinal, lo cual podría provocarle quedar inválida si no se extrae pronto, así que la estadounidense ha dejado ya Indonesia para recibir el tratamiento que necesita en Taiwán, China, el cual tendrá un costo aproximado de $40,000 dólares, por lo que sus familiares y amigos ya trabajan para conseguir pronto las donaciones.