5 reinas del internet que son imposibles de olvidar

Cientos de personas se han vuelto famosas gracias al internet y a lo que éstas han publicado.

Sean personas comunes, modelos, actores u otra clase de personas de cualquier origen, las redes han colocado en el ojo de todos los espectadores aún sin grandes méritos, ya sea por su gracia, los mensajes que promueven o bien por su atractivo físico.

En este caso te presentamos a cinco mujeres que en su momento trascendieron por su atractivo físico y aún hoy, pueden considerarse como reinas del internet, recuérdalas con nosotros.

1- Rita Mattos

La barrendera de Río de Janeiro se volvió una figura gracias a sus imágenes en Instagram.

A post shared by Rita Mattos Oficial (@ritamattos1) on Nov 2, 2017 at 5:29pm PDT

2- Wei Han Xu

Esta chica de Taipei pasó a la historia como la cajera más bella de McDonald’s, ahora es una prestigiada modelo en ese país.

A post shared by 徐威漢 (@hsuweihan) on Aug 18, 2015 at 3:12pm PDT

3- Claudia Alende

Esta chica brasileña pasó a la historia por dos cosas que al final se hacen una: su enorme parecido físico con Megan Fox que evidentemente se convierte en una enorme belleza.

A post shared by Cláudia Alende (@claudiaalende) on Jul 7, 2017 at 6:32am PDT

4- Sofía Hayat

Esta irreverente modelo británica mostró todo lo posible en Internet hasta que se volvió monja y se quitó hasta los implantes.

The former Bigg Boss contestant Sofia Hayat shows off her curves in a skimpy bikini https://t.co/0QGvuKUOLF pic.twitter.com/2XnRiVFtVd

— FunnyAndYou.com (@funnyandyou) 21 de abril de 2017