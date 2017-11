Establece Récord Guinness del vuelo más veloz hecho con traje con turbinas

Consiguió una velocidad de 32.02 mph volando sobre un lago

Con el paso del tiempo, el hombre ha demostrado que no existen imposibles, obstáculos que no se puedan librar, ni retos que no se puedan cumplir. Tal es el caso de Richard Browing, quien al estilo “Tony Stark – Iron Man”, logró establecer un nuevo Récord Guinness.

El fundador de la empresa británica Gravity Industries escribió sus nombres con letras de oro al lograr establecer la velocidad más rápida, portando un traje de motor a reacción controlado por el cuerpo.

El inglés impresionó al mundo tras conseguir una velocidad de 32.02 mph en lo que fue su tercer y último intento cronometrado, antes de caer al agua en Lagoona Park en Reading, Reino Unido.

El encargado del registro por parte de los Guinness Récords fue Pravin Patel, quien estuvo presente en el lugar de los hechos para verificar la hazaña, asegurándose que la velocidad se midiera con precisión sobre una distancia mínima de 0.062 millas.

El impresionante traje de Browing está compuesto por un total de seis turbinas de micro gas alimentadas con kerosene, cada una posee la capacidad de elevar 48.5 libras de peso para de esta manera, lograr el empuje necesario. Además, el control de este traje depende únicamente del movimiento corporal y no se utiliza un dispositivo a control remoto.

“Estoy encantado de haber establecido el récord. Estoy muy orgulloso de ser parte del Guinness World Records Day. Es un placer y un privilegio tener nuestra creación única reconocida y celebrada en todo el mundo”, dijo Browing.

Esta marca se logró establecer precisamente en el Día Mundial de los Récords Guinness, que dicho sea de paso, se convirtió en el libro de derechos de autor más vendido del mundo con más de 600,000 marcas impuestas alrededor del mundo.

Esta marca se logró establecer precisamente en el Día Mundial de los Récords Guinness, que dicho sea de paso, se convirtió en el libro de derechos de autor más vendido del mundo con más de 600,000 marcas impuestas alrededor del mundo.