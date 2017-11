Las páginas web para saber si el número que te llamó es ‘spam’

Si estás harto de las llamadas telefónicas no deseadas, echa un vistazo a estos sitios web

El teléfono no para de sonar. Una. Dos. Tres veces. Pero estás ocupado y no puedes contestar. En cuanto tienes unos minutos, te dispones a devolver la llamada. No conoces el número. ¿Será algo urgente?

¿Y si es una llamada comercial?

El llamado “spam telefónico” supone un verdadero quebradero de cabeza para personas en todo el mundo y se ha convertido en una plaga difícil de erradicar, pese al paso de los años y la llegada de nuevas tecnologías. ¿Quién no ha sido alguna vez víctima de llamadas telefónicas indeseadas?

Si el número es oculto o tiene más dígitos de lo normal, es más fácil detectarlo. Sin embargo, las señales de alerta no siempre resultan tan obvias.

Además, las empresas usan a menudo más de un número para llamar una y otra vez a los contactos que figuran en su lista de telemarketing, sin importarles que el receptor de la línea no esté interesado en los servicios que ofrecen o que no quiera ser acosado telefónicamente.

¿Qué hacer entonces?

Si sospechas que es spam, una opción es bloquear el número, guardando el contacto y añadiéndolo a la lista de “bloqueados” en la agenda de tu celular, o creando una “lista negra”, si se trata de un terminal fijo.

Otra opción es suscribirte a la lista Robinson de tu país, un servicio gratuito de exclusión publicitaria para evitar recibir propaganda no deseada.

Pero si no estás seguro de que ese número sea fraudulento o si quieres dar un paso más allá y denunciar el problema, existen una serie de páginas web donde puedes salir de dudas y, si así lo deseas, dejar constancia de que ese número te acosó.

Estas son algunas de ellas:

1. Tellows

“¿Quieres saber quién te llamó? Todos hemos tenido que lidiar con ello alguna vez…”, se lee en la página en español de Tellows. Esta plataforma está disponible en 47 países y permite compartir qué números ejecutan llamadas fraudulentas y con qué frecuencia.

La usan a diario más de 200,000 personas, según se explica en el sitio web.

En base a las aportaciones de los usuarios, este directorio permite calificar algunos números spam como “no fiables”.

Su uso es muy sencillo: tan sólo debes introducir el número del que sospechas en la ventana situada en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación, te mostrará si debes desconfiar, dónde efectúa las llamadas y si algún usuario publicó ya comentarios o quejas al respecto.

También cuenta con una aplicación para celulares –iOS y Android-, en caso de que el problema del spam telefónico te ocurra con demasiada frecuencia.

2. Quién llama

Esta página ofrece sus servicios en 34 países, incluidos Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú y Venezuela.

Una vez que accedes a la página correspondiente a tu país, puedes conocer las opiniones de la gente sobre distintos números.

“Son un fastidio”, “llaman todos los días”, “extorsionador”, son algunos de los comentarios que aparecen.

Además, tiene una base de datos en la que muestra qué números son peligrosos y cuáles son seguros o útiles. También dispone de una aplicación para móviles Android.

3. Lista Spam

Este sitio web recopila números spam de España y América Latina y dice ser “la mayor lista en español de teléfonos desconocidos”.

Cuenta con más de 500.000 números registrados en más de 20 países. Su equipo, aseguran, está formado por “expertos informáticos, abogados y simples usuarios de internet”.

Los responsables de esta página recomiendan buscar la llamada en el sistema antes de contestar para evitar las estafas.

“Dinos qué número te llama, cuéntanos tu experiencia con ese teléfono tan molesto y nosotros te decimos quién es y cómo hacer que deje de llamarte. ¡Así de fácil! Y lo más importante… ¡gratis!”, explican.

En su opción “últimas búsquedas” puedes ver las denuncias más recientes y añadir tus comentarios. También cuentan con una lista de prefijos de diferentes provincias.

4. Find who calls me

Este sitio de internet tiene un funcionamiento más simple: en la página principal muestra el buscador y lo últimos comentarios.

Cuando introduces el número, te indica en verde si el número está “limpio” y en rojo si alguien lo reportó.

Su base de datos es más reducida: está disponible en Estados Unidos, Rusia, Lituania, Alemania y España.

5. True Caller

Este servicio cuenta con más de 3,000 millones de números de teléfono, más de 85 millones de usuarios y una aplicación para dispositivos Android y Apple.

Su equipo está formado por ingenieros de su matriz, una empresa sueca llamada True Software Scandinavia AB.

Un truco: si no quieres usar ninguna web en particular, introduce el número entre comillas en Google y observa los resultados.

El “rey de las búsquedas” suele tener respuesta para todo… ¡Haz la prueba!

¿Conoces más páginas web y aplicaciones que sirvan para denunciar el spam telefónico?