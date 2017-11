Adicta al sexo confiesa sus perversiones

Una enfermedad igual o peor que las drogas

Una joven madre estadounidense de 25 años confesó su adicción al sexo, que según ella, casi la mató, pero poco a poco se va recuperando.

Según el Daily Mail, Monique Price, quien tiene cuatro hijos, dijo que ha tenido relaciones sexuales más de mil veces con 100 hombres distintos.

Narró que se volvió adicta al sexo luego de tener relaciones a los 15 años.

“La adicción al sexo es como una adicción a las drogas. Harás lo que sea por conseguir ese golpe y no te importa cómo lo obtienes o a quién lastimas en el camino”, comentó Price.

“Es solo este impulso incontrolable el que se apodera de toda tu mente y cuerpo. No me di cuenta de que lo que estaba haciendo era peligroso porque solo estaba pensando en mí mismo. Definitivamente fui una mala madre. Ponía a mis hijos a dormir y luego salía de la casa para tener relaciones sexuales y no regresaba por días”, confesó la residente de St. Charles, Missouri.

Sin embargo, su vida comenzó a cambiar cuando uno de los hombres con los que había tenido sexo lo propuso matrimonio y éste la ayudó con su adicción sexual.