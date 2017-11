Amanda Miguel y su hija Ana Victoria se confiesa antes de comenzar gira juntas por primera vez

"Es una grata compañía hacer show con alguien que amas, porque son muchas horas de espera, muchos viajes el aeropuerto en soledad", Amanda Miguel

Amanda Miguel deja a su adorado esposo Diego Verdaguer en esta nueva gira, para subirse al escenario nada más y nada menos que con su hija, Ana Victoria, en una gira que comienza visitando diferentes discotecas de la comunidad gay.

Antes de presentarte este próximo 17 en Oakland, y el 18 en Denver, Colorado, hablamos con madre e hija en una entrevista que no tiene desperdicio pues sobra el talento y el amor en cada una de sus palabras.

Pregunta: ¿Cómo están viviendo esto de estar por primera vez juntas en un escenario madre e hija?

Amanda Miguel: Estamos muy felices… Para empezar cantar es una bendición, que sean las canciones tan hermosas que tenemos escritas por nosotros mismos es otra bendición, que la gente nos haya aceptado con nuestra música y que donde nos presentemos estén aplaudiéndonos y acompañándonos es realmente una estrella muy grande que tenemos en esta vida, nada más tenemos agradecimiento. Ahora no estoy con mi marido de gira en ‘Siempre Adelante’, voy a empezar a girar con mi hija. Es una grata compañía hacer show con alguien que amas, porque son muchas horas de espera, muchos viajes el aeropuerto en soledad, esta carrera si no estás con la familia es muy sola. Girar con mi hija es otra bendición. Hacer show para toda la gente gay y para todos porque a los antros gay están todos bienvenidos.

P: ¿Qué es lo que va a disfrutar el público en estos conciertos?

AM: Ana Victoria preparo este show, y a mí me sorprendió porque, sin imaginarme, ella ya había hecho todo: el clip, los videos, eligió las canciones que vamos a cantar… Es un show muy alegre, de acuerdo a los sentimientos de la gente gay, que también son alegres, divertidos, tiene ese toque especial para ellos, y el toque para cualquier persona que la quiere pasar bien.

Ana Victoria: Otra de las cosas que vas a ver es que vamos a estar juntas por primera vez… Ella va a cantar todos sus éxitos, yo voy a cantar los míos, y vamos a cantar duetos juntas por primera vez. Todo el mundo va a disfrutar mucho ver estas dos generaciones juntas por primera vez. Mi mamá está acostumbrada a estar en grandes teatros, con producciones gigantes, y todo el concepto del show es hacerlo en espacios muy pequeños, con poca producción, pero muy íntimo, directo al público, entonces creo que va a ser una noche inolvidable.

P: ¿Ana, como es trabajar con tu mamá?

AV: Es una bendición, y es un peso muy grande porque la comparación es inevitable, y hace más difícil forjar un camino propio… Estoy cumpliendo casi 10 años de carrera ya, una carrera que se ha vuelto muy sólida, y sobre todo con mucha credibilidad, por lo mismo que no me he abrazado de los apellidos que tengo, entonces este momento es ideal por fin para poder celebrar juntas en un momento de éxito de las dos, donde en el escenario nos vamos a hacer socias, voy a tener la posibilidad de conocer muchos lugares y de abrirme los caminos gracias a que mi mamá tan querida en la comunidad a través de todos los Estados Unidos… Trabajar con ella es un gusto, es un placer porque sabemos sacarnos el sombrero de mamá a socia en un proyecto, y creo que es muy especial porque ella me deja ser, y yo la dejo ser, y las dos aprendemos mucho mutuamente. ¡Nos divertimos! vamos a pasarla demasiado bien.

P: ¿Amanda, que te sorprende de Ana Victoria?

AM: Bueno a mí me encanta ver la vocación que tiene Ana por esta carrera, porque esta carrera es educación, no es de cachitos, ni porque ella lo hizo, yo lo quiero hacer, es una carrera de prioridad al 100 y de vocación, y yo he ido descubriendo poco a poco que eso en mi hija está, por lo que me deja muy tranquila, porque es la única manera que en esta carrera se puede llegar a triunfar: con una gran vocación, una gran entrega, sobre todas las cosas. Y esta carrera de repente te separa bastante de la gente que amas, pero en este caso me encanta porque puedo estar con Ana o puedo estar con Diego, y no me siento tan sola.

P: ¿Qué temas no pueden faltar?

A.V: De Amanda Miguel no puede faltar, ‘Así no te amará Jamás’, ‘El Gato y Yo’… Tantos clásicos… Hicimos también una pequeña ficción del show, donde vamos a cantar clásicos de la música que nos gustan a las dos, que siempre hemos soñado cantar, y lo vamos a hacer a dueto… Yo voy a interpretar mis éxitos también, mi nuevo sencillo que se llama, ‘Ella Te Quiere’.