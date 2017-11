Nelson Ruiz: El cerebro detrás del éxito de ‘¡Mira Quién Baila!’

"Nosotros somos un barco que tenemos que llegar a la meta, pero siempre hay dos vías, si tenemos un grupo que baila le subimos el tiempo a la pista y le bajamos el tiempo al reality"

En esta quinta temporada, ‘¡Mira Quién Baila!’ logró ratings superiores a las anteriores y sin un solo escándalo o pelea grave de por medio. Los bailes, las historias conmovedoras y sobre todo el objetivo enfocado en la familia hicieron de esta season la más exitosa de todas.

A un día de la final, y de conocerse quién será el ganador entre Dayanara Torres, Ana Patricia Gámez y Danell Leyva, hablamos con Nelson Ruiz, Senior Executive Producer del show de los domingos de Univision, y el cerebro detrás del éxito, quien nos cuenta su secreto para lograrlo.

Pregunta: Eres la cabeza creativa de ‘¡Mira Quién Baila!’, ¿qué representa para ti este show?

Nelson Ruiz: Comencé con Univisión con ‘¡Mira Quién Baila!’, creo que le tengo un cariño más especial porque lo he visto crecer desde el día cero, crearlo desde el principio y hacerlo con la gente de Endemol, que son los dueños del formato… He visto una evolución increíble, yo lo amo, es un show ganador porque trae tan buena energía, no tan solo por el espectáculo que da, sino por lo que representa a nivel de las entidades benéficas que hemos estado ayudando. Durante estas 5 temporadas hemos repartido 500 mil dólares, me parece que eso es lo más importante…. Hemos cambiado para bien los equipos, y me parece que hemos evolucionado y que cada vez se consiguen tantos profesionales y compañeros de trabajo que la pasamos muy divino.

P:¿Qué diferencia tuvo esta quinta temporada?

NR: En esta quinta temporada tenemos, yo diría, el mejor grupo de todas las temporadas, tanto en lo que viene siendo en coreografía de baile con Rodrigo Basurto y su equipo, dirección creativa va con Gladys Leatelie y su equipo, nuestro director Marcelo Gama… Tenemos un equipo demasiado bueno que somos esas mentes medias loquitas que estamos pensando siempre en cómo podemos sorprender al público, y poner, y llevar al límite la estrella para que nos den un gran espectáculo.

P: En esta temporada se dio mucha más prioridad al baile que al reality, ¿fue algo que decidieron o se dio espontáneamente?

NR: Fue a propósito porque este proyecto siempre tiene dos cosas: aquí estamos trabajando un reality y un programa de televisión, no podemos olvidar la competencia, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros somos un barco que tenemos que llegar a la meta, pero siempre hay dos vías, si tenemos un grupo que baila le subimos el tiempo a la pista y le bajamos el tiempo al reality, si tenemos un grupo que no baila le subimos el tiempo al reality y le bajamos a la pista.

En la temporada de Alicia Machado, yo no tenía los mejores bailarines, pero se generó el escándalo con ella, Maripily Rivera, la mentira de Fernando Aráu. Sin embargo, la cuarta y esta quinta temporada hemos traído estrellas que sí saben bailar, y le hemos subido. Este año tenemos estrellas de buen nivel más en el baile, a lo mejor no tenemos a los mega estrellas famosas, aunque sí tenemos perfiles, tenemos el perfil del deportista que en este caso vino medallista olímpico que es Danell Leyva, a la Miss Universo que es Dayanara Torres, al actor Alejandro Nones… Pero siempre nos enfocamos en que supieran bailar, para que ese espectáculo a la hora de encender el televisor el público lo recibiera.

P: Como cabeza de equipo, ¿estás de acuerdo con los tres finalistas que quedaron?

NR: No puedo estar más de acuerdo con esos 3 finalista.

Dayanara Torres: es el ángel que te transmite lo que el televidente quiere escuchar, pero que la televidente lo siente, porque ella es genuina, a parte que es una bailarina, pero una bailarina estrella.

Ana Patricia Gámez: se lo mereció, se lo trabajó porque fue creciendo y todo el mundo dice; “la producción protege a Ana Patricia no que no sabe bailar”… Esa niña ha sido la niña más responsable que hemos tenido aquí. Trabaja a las 5 de la mañana en ‘Despierta América’, no se quejó ni una sola vez, es técnica pura, aprendió, estuvo trabajando todo el tiempo, para mí ella fue el crecimiento.

Danell Leyva: es un tipo que tiene una técnica que es impresionante, lo ves bailar y dices es una sorpresa. Nosotros cuando vimos las 10 estrellas nos faltaba una, se nos había caído el renglón del deportista y dijimos vamos a llamar a Danell que de repente dice que sí. Fue le último que nosotros llamamos, que incluso él decía; “yo creo que soy el relleno, porque parece que faltaba uno”…, Y mira dónde está, nos hemos sorprendido enormemente, pero si vemos la trayectoria de los que han participado en este tipo de show, han sido gimnastas, tu has visto.

P: ¿Qué te llevas como profesional y en lo personal de esta temporada?

NR: Como profesional poder entender que se pueden hacer grandes cosas y tocar emociones a la audiencia con simplemente hacerlo bien, con simplemente no tener que llevar el chisme dentro de un programa, porque este es un programa que fue completamente familiar, tuvo los mejores ratings de la cadena del mercado latino, fue el favorito… A nivel personal demasiados amigos, me parece que conocí unas estrellas que los puedes tener más allá de compañeros de trabajo, porque realmente hay muchos buenos seres humanos que a veces nos equivocamos, decimos: “no, Dayanara Torres no”… Son muy buenas personas, eso es importante llevárselo uno de verdad como experiencia.