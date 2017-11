Charlie Rose, el periodista más respetado de EEUU cae por acoso sexual: ¿quién seguirá?

Solía citar a sus compañeras a trabajar en su casa, cuando llegaban salía desnudo

Otro gigante ha caído gracias a las crecientes acusaciones de acoso sexual en Estados Unidos.

Las cadenas estadounidenses CBS y PBS suspendieron las apariciones de Charlie Rose en sus parrillas después de que ocho mujeres denunciaran hoy en The Washington Post acoso sexual por parte del prestigioso y veterano periodista.

Las mujeres, cinco de las cuales hablaron bajo condición de anonimato por miedo a represalias profesionales, describieron llamadas subidas de tono, tocamientos, exhibicionismo e insinuaciones sexuales no deseadas.

Rose, de 75 años, copresenta el programa matinal de CBS “CBS This Morning” y tiene un programa de entrevistas que data de 1991 llamado “Charlie Rose”, que se emite en la pública PBS y Bloomberg.

Una de las mujeres explicó al Post una escena ocurrida en 2010 en una propiedad de Rose en Bellport (Nueva York). Después de bañarse en la piscina e indicar que iba a “cambiarse”, el periodista apareció ante la mujer con un albornoz blanco abierto y sin nada debajo.

Mostrando sus genitales, Rose trató de introducir su mano por dentro de los pantalones de la mujer y también trató de besarla.

La mujer, que no reveló su identidad, definió ese encuentro como “la experiencia más humillante” de su vida.

Este comportamiento exhibicionista del periodista fue reafirmado por Reah Bravo, que trabajó para Rose hace una década.

Bravo dijo que durante un viaje en 2008, Rose la citó en la habitación de su hotel y salió desnudo de la ducha. También dijo que Rose le metió mano varias veces cuando viajaban en automóvil.

Kyle Godfrey-Ryan, que trabajó como asistente de Rose también hace una década, explicó al rotativo capitalino que el periodista se paseó desnudo en múltiples ocasiones frente a ella en su apartamento de Nueva York, donde la citaba para trabajar.

De acuerdo con su relato, Rose la llamó en varias ocasiones para contarle que fantaseaba con verla desnuda nadando en su piscina.

Tras el artículo del Post, CBS anunció que suspendía la participación de Rose en su programa matinal y PBS y Bloomberg también anunciaron que retiraban el programa de entrevistas “Charlie Rose” de sus parrillas.

El periodista, por su lado, emitió un comunicado en el que se disculpó, aunque dijo que él interpretó las situaciones de otra manera.

“Es esencial que estas mujeres sepan que las escucho y que me disculpo profundamente por mi comportamiento inapropiado. A veces -agregó- me he comportado de manera insensible y acepto la responsabilidad por eso”, dijo.

“Siempre sentí -añadió- que había sentimientos compartidos, aunque ahora me doy cuenta de que estaba equivocado”.

Tras hacer temblar a Hollywood y al mundo de la política, el movimiento “Me too”, con el que millones de mujeres en todo el mundo han denunciado haber sufrido agresiones sexuales, está impactando ahora en el periodismo estadounidense.

Precisamente hoy, The New York Times suspendió a uno de sus corresponsales en la Casa Blanca después de que varias mujeres denunciaran acoso sexual por su parte.