Estas son sus opciones si se retrasa la ciudadanía y está por vencer su “green card”

Con más de 700,000 casos de naturalización pendiente y un rezago importante en los procesos, es posible que tenga también que pedir la renovación de su documento de residencia o una "estampa" especial en su pasaporte. Aquí le explicamos.

Los rezagos en el proceso de naturalización están extendiendo los tiempos que se toman las notificaciones para el examen de ciudadanía y hasta la juramentación misma, lo cual genera mucha angustia entre personas que tienen su “green card a punto de vencer” o que deben viajar en los próximos meses.

La Opinión reportó recientemente que el ambiente anti inmigrante también está generando mucha angustia entre solicitantes de ciudadanía, cuyos casos se están retrasando, sin que ellos sepan por qué.

Las personas que están esperando su naturalización, pero cuya tarjeta verde está por expirar, tienen opciones, y en algunos casos, ésta implica tener que pedir una nueva tarjeta verde, si esta se vence en menos de seis meses.

Esto implica un doble gasto, pero a veces no hay opción, indicaron activistas. Particularmente si esperaron al último año de validez de su tarjeta de residencia, que dura diez años.

“Los procesos son costosos y la gente está teniendo que pedir una nueva tarjeta verde si esperan hasta los últimos meses de la green card para pedir la ciudadanía”, dijo Astrid Silva, activista de Las Vegas, Nevada.

La renovación de las tarjetas verdes cuesta 455 dólares, más 85 de las huellas digitales. La naturalización cuesta casi 700 dólares.

Tras contactar a la Oficina de Inmigración y Naturalización (USCIS), agencia encargada de estos trámites, un portavoz confirmó que si se presenta la solicitud de ciudadanía 6 meses o menos antes de la fecha de expiración de la tarjeta de residencia, también es preciso pedir la renovación de la “green card”.

Si se pide la ciudadanía cuando a la green card le quedan aún seis meses o más y el proceso se tarda, es posible pedir una cita en Info Pass para que le sellen el pasaporte con una estampilla ADIT, que extiende la validez de la prueba de residencia, dijo la portavoz Arwen Fitzgerald.

La cita puede hacerse en el sitio Info Pass.

Para los que esperan su examen de ciudadanía y piensan viajar, es posible retrasar la cita, pero deben tener una buena excusa, explicaron expertos. USCIS alienta a no acudir enfermos a una cita, pero advierten que deben solicitar el cambio, y no simplemente no presentarse. Puede hacerse aquí