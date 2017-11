Liguilla, cuartos de final, ida: Cruz Azul vs. América, horario y canales de TV

La Máquina busca revancha a como dé lugar, ante unas Águilas que se impusieron dos veces en este semestre

CIUDAD DE MÉXICO; México.- Un equipo débil o con dudas no hace 30 puntos, lanzó Miguel Herrera de cara al inicio de la Liguilla.

Mucho se habla de que deportiva y anímicamente Cruz Azul llega en mejor momento a los Cuartos de Final, así que el “Piojo” apeló a los números.

“No (llega mejor La Máquina) porque nosotros hicimos 30 puntos. Nosotros nos ponemos metas, nosotros no decimos ‘vamos a clasificar, en séptimo, cuarto, tercero’, ¡no!, ‘vamos a hacer mínimo 30 puntos’, mínimo 30 puntos y lo cumplimos, estamos ahí, en tercer lugar general”, expresó Herrera ayer en Coapa.

“Reitero: un equipo débil no hace 30 puntos, un equipo con dudas no hace 30 puntos. Este equipo no cerró como nos hubiera gustado, en lo personal, hablando del grupo América, no nos gustó el cierre del torneo”.

El triunfo más importante de Herrera con las Águilas fue en la Final del Clausura 2013 precisamente ante La Máquina y en este semestre ya la venció dos veces.

El “Piojo” entiende que las formas son importantes, pero no tanto como la victoria.

“Lo que más le gusta a la gente es que el equipo gane. Por ahí no jugamos tan bien contra Chivas, pero ganamos, y le ganamos a Pumas.

“La gente debe de estar contenta por los tres Clásicos y hoy el equipo clasifica con 30 puntos y a lo mejor no gustó cómo jugó contra Puebla, pero tiene 30 puntos y está en la Liguilla y es un asiduo visitante. Nuestra obligación es ir a buscar el título, no hay otra forma”, mencionó.

A pesar de que Cruz Azul colecciona nefastos antecedentes ante las Águilas, Herrera no cree que pese más lo psicológico que lo deportivo.

“Pasa por las dos partes, obviamente va a jugar mucho la psicología de los equipos, en la presión de los medios, de la gente, por conseguir resultado y luego obviamente en lo futbolístico si lo haces bien seguramente avanzarás a la siguiente ronda”, comentó Herrera.

Partido: Cruz Azul vs. América

Estadio: Azul

Fecha: jueves 23 de noviembre

Hora: 8:30 pm Este / 7:30 pm Centro / 5:30 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: UnivisionTDN, TDN

USA: Univision Deportes USA, fuboTV, Univision NOW, Univision Deportes En Vivo