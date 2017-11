James Rodríguez sufrió una conmoción cerebral ¡No recordaba el marcador al medio tiempo!

Tras el incidente del colombiano ante el Borussia Mönchengladbach, el Bayern Munich es un verdadero hospital

El colombiano James Rodríguez del Bayern Munich, deberá estar varios días de baja tras lesionarse en el partido de la Bundesliga frente al Borussia Moenchengladbach, en el que perdió el cuadro bávaro por 2-1.

Según informa el Bayern, el futbolista cafetero que tuvo que ser sustituido, fue de nuevo examinado en profundidad por el médico del club, el doctor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, al regreso a Munich.

James sufrió una conmoción cerebral debido al choque con el jugador del Gladbach Tony Jantschke, con lo que “estará bajo observación médica durante unos días y será eximido de los entrenamientos”.

James Rodríguez, exjugador del Real Madrid, publicó esta tarde un tuit en su cuenta oficial en el que señaló: “Domingo tranquilo. Me siento bien y mejor del golpe que he sufrido ayer”. Apenas unas horas después de declaraciones de su técnico Jupp Heynckes, quien afirmó que “cuando James fue cuestionado en el entretiempo no recordaba siquiera cómo iba el marcador“, razón por la que fue retirado del campo de inmediato.

MIRA EL FUERTE GOLPE QUE RECIBIO NUESTRO 10; "James Rodríguez, probablemente tiene una conmoción cerebral. Él nisiquiera sabía cuál era el marcador en el medio tiempo." Aseguró su entrenador. Se esperan los resultados médicos pic.twitter.com/VStdBAc91W — DATOS SELECCIÓN COL (@DATOSSELECCION) November 25, 2017

El colombiano y el español Juan Bernat incrementan la amplia lista de lesionados, que integraban Manuel Neuer, Franck Ribéry, Thiago, Thomas Müller, Arjen Robben, David Alaba y Rafinha.