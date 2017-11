¿Es un mal ejemplo para las niñas Sin Senos Sí Hay Paraíso?

El escritor de la serie habla sobre el gran final de hoy

La trama de Sin Senos Sí Hay Paraíso ha despertado gran polémica entre los televidentes. Para algunos la historia ha perdido credibilidad, mientras que otros han criticado el ejemplo que da a las nuevas generaciones con escenas subidas de tono y protagonistas involucradas con criminales.

Haciendo acuse de recibo de estos señalamientos, el escritor Gustavo Bolívar aseguró que aunque decepcione a los fanáticos, Catalina (Carmen Villalobos), no terminará la historia con “El Titi” (Gregorio Pernía).

Mi corazon es perfecto ,,, por que estas dentro de el #catalinayeltiti #forever @cvillaloboss A post shared by Gregoriopernia1 (@gregoriopernia) on Nov 10, 2017 at 5:31pm PST

“Yo sé que muchas me van a odiar por lo que les voy a decir pero me está quedando muy difícil en aras de la enseñanza que hay que dejarle a muchas niñas que están viendo esta novela, que ella reincida en su vida y vuelva con un narcotraficante. Ella lo quiere, se ha notado en las escenas que todavía le guarda algún cariño pero ella también tuvo una época de regresión muy larga, tiene un nuevo hogar, tiene dos hijos por los cuales está luchando, tiene un esposo excelente como Santiago. A mí como escritor me queda muy fácil involucrarla con Titi y que ella eche al carajo todo, pero no creo que sea el ejemplo que le queremos dar a las niñas del mundo entero que están viendo esta novela”, expresó Bolívar en declaraciones a People En Español.

Ni toda la presión en redes sociales logrará que Bolívar cambie sus convicciones.

“Yo siento desilusionar a las fans de Catalina con El Titi pero por lo menos en mi cabeza no está que ellos dos queden juntos… Van a tener muchas escenas más, se van a decir muchas cosas, van a hacer una catarsis de lo que fue esa relación pero definitivamente y se los digo hoy Catalina no va a quedar con El Titi”, confesó.

Uds que opinan Despues de todo , #Catalina deberia de entrgar al #titi a la DEA @cvillaloboss O escarpar con el Vos sabes que me muero por tu boca A post shared by Gregoriopernia1 (@gregoriopernia) on Oct 5, 2017 at 5:05pm PDT

Y es que el exitoso guionista se siente responsable del mensaje que emite la serie.

“Me parece que no es lo lógico que una persona que se suicidó precisamente porque quería cambiar de vida y luego tuvo una nueva oportunidad del universo, de Dios, de la vida de regenerarse […] no creo que ella deba volver con El Titi simplemente porque yo quiera darle el gusto a muchos fan o porque simplemente quisiera yo más rating. Prefiero que los que no estén de acuerdo no vean la novela, pero tengo esa responsabilidad con muchos televidentes y es que la novela deje buenos ejemplos para las niñas”, concluyó.

El arrepentimiento de Santiago no es suficiente para Catalina. ¿Será el final de su historia de amor? Mira mañana el GRAN FINAL a las 9PM/8C por @telemundo #sinsenossihayparaiso @cvillaloboss @robertomanrique13 A post shared by Sin Senos Sí Hay Paraíso (@sinsenossihay) on Nov 27, 2017 at 6:56pm PST

Horario del final de Sin Senos Sí Hay Paraíso: Martes, 28 de noviembre. 9 p.m. ET por Telemundo.