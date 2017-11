Jeannette Rodríguez confiesa que fue víctima de abuso y acoso sexual

Jeannette Rodríguez, a quien todos recordamos como la protagonista de telenovelas como ‘Cristal’, ‘La Dama de Rosa’ o ‘Pobre Diabla’, entre otras, se sumó a la denuncia de los famosos que fueron víctimas de abuso y acoso sexual.

En una entrevista para el diario La Nación de Argentina, la actriz contó que estando en dicho país fue víctima de abuso cuando fue manoseada en una producción.

“Fue muy fuerte, pero era una niña y me quedé callada. Seguí andando… Me tocaron la cola, me agarraron, de frente, abusivo”, comenzó explicando la actriz.

Jeannette, quien actualmente vive en Miami y está casi retirada del mundo del entretenimiento por decisión propia, le aseguró al periódico que si hoy le pasara lo mismo, actuaría de diferente manera.

“Ahorita, si me pasa, le vuelo la cabeza, pero ahí me agarró en un momento de la vida en el que uno no sabe cómo reaccionar. Por suerte, cumplí mi trabajo y eso no me minimizó, al contrario. Tuve un super éxito y salí adelante… He vivido cualquier cantidad de cosas en el mundo del espectáculo. No todo ha sido color de rosa, no, claro que no, pero me he hecho respetar también. Y eso es importante”, aseguró.

RECUÉRDALA EN ‘CRISTAL’: