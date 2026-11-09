Los arrestos de ICE continúan en Chicago pero los operativos son ahora más discretos y selectivos

Los arrestos migratorios continúan en el área de Chicago y, luego de la Operación Midway Blitz desatada en 2025, los agentes federales recurren cada vez más a tácticas de control migratorio discretas y selectivas que, según defensores de los derechos de los inmigrantes, dificultan anticipar y documentar las detenciones.

Rey Wences, director sénior de Defensa contra la Deportación de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés), dijo que su organización ha registrado un aumento reciente en las llamadas que reportan detenciones migratorias, incluso cuando han disminuido los operativos de alto perfil asociados con Midway Blitz.

“Al comienzo del verano recibíamos entre 10 y 15 llamadas al día sobre alguien que había sido detenido”, dijo Wences. “Y ahora esa cifra ha aumentado”.

Wences advirtió que las cifras son aproximadas y que se necesitarían datos más específicos para cuantificar el aumento. Sin embargo, señaló que la tendencia refleja la continuidad de las operaciones federales de control migratorio, que se han vuelto menos visibles desde que el operativo concluyó oficialmente a finales de 2025.

Antonio Gutiérrez, coordinador estratégico de Organized Communities Against Deportations (OCAD), dijo que los reportes recibidos por la línea telefónica de la Red de Apoyo Familiar de Illinois (Family Support Network) indican que en 2026 se ha reportado la detención de más personas que durante todo 2025.

La línea telefónica, que funciona mediante una red de organizaciones que brindan servicios a inmigrantes, permite a las familias reportar detenciones y solicitar ayuda para localizar a sus seres queridos y obtener referencias para recibir asistencia legal.

“Estamos viendo cifras de detenciones muy constantes a lo largo de 2026”, dijo Gutiérrez. “Eso significa que las personas siguen siendo blanco de los operativos, siguen siendo detenidas y separadas de sus familias”.

Estos testimonios se producen en medio de una mayor cobertura de los medios de comunicación de Chicago sobre las actividades de control migratorio en la región. En julio, WBEZ reportó un aumento de los arrestos del ICE en Chicago a medida que los operativos se volvían menos visibles. Entre los vecindarios donde los defensores han identificado una mayor actividad se encuentran el Barrio de las Empacadoras, Brighton Park y Gage Park.

Los arrestos ocurren cada vez más fuera del foco público

Durante el punto más álgido de la Operación Midway Blitz, los agentes federales atrajeron una amplia atención al realizar operativos de control migratorio en toda la región de Chicago. Entre ellos hubo acciones muy visibles que involucraron a agentes enmascarados, vehículos sin identificación y enfrentamientos con miembros de la comunidad. Incluso se dieron los casos brutales de la muerte a manos de agentes de ICE de Silverio Villegas y el tiroteo contra Miramar Martínez, del que ella salió herida pero sobrevivió.

Los defensores de los inmigrantes afirman que el patrón actual es diferente.

En lugar de despliegues numerosos y ampliamente publicitados, los agentes parecen estar enfocándose en personas mediante operativos más discretos, incluidos encuentros con personas que se trasladan de un lugar a otro. También han aumentado los reportes de actividad del ICE cerca de escuelas desde el inicio del año escolar, dijo Wences.

Gutiérrez señaló que OCAD ha documentado arrestos de personas que conducían, salían de sus hogares o se dirigían a los tribunales. Según su estimación, cerca de la mitad de las detenciones reportadas a la línea telefónica de la Red de Apoyo Familiar ocurrieron mientras las personas conducían, salían de sus casas o se dirigían a una audiencia judicial.

También expresó preocupación por el uso de herramientas de vigilancia, incluidos lectores de matrículas y cámaras, para rastrear a integrantes de las comunidades inmigrantes.

Según Gutiérrez, los agentes también han detenido a personas en relación con procedimientos judiciales, incluidos individuos que acudían a audiencias por casos de violencia doméstica.

¿Se vulneran las leyes santuario?

Gutiérrez señaló que los defensores temen que personas dentro de los sistemas de los gobiernos locales estén compartiendo información sobre determinados individuos con las autoridades federales de inmigración.

Estos testimonios plantean interrogantes sobre las protecciones que las comunidades inmigrantes creen tener bajo las leyes de Illinois.

Illinois y la Ciudad de Chicago han aprobado medidas destinadas a limitar la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración. Sin embargo, Gutiérrez dijo que los defensores continúan recibiendo reportes de posibles incumplimientos y les preocupa la falta de rendición de cuentas cuando presuntamente se violan esas protecciones.

El cambio hacia operativos menos visibles también ha dificultado que las organizaciones comunitarias puedan anticipar dónde aparecerán los agentes.

Wences dijo que la actividad puede trasladarse rápidamente de una zona a otra, lo que dificulta identificar patrones geográficos constantes. La información recopilada sobre operativos en un vecindario puede perder relevancia la semana siguiente si los agentes se desplazan a otro lugar.

Los defensores también señalan el aumento de las audiencias preliminares de inmigración con grandes grupos de personas, conocidas comúnmente como ‘mega master hearings’, en las que cientos de personas pueden ser citadas para comparecer en una misma fecha.

Wences dijo que el aumento de estas audiencias significa que más personas están siendo incorporadas a procedimientos de deportación, incluso cuando no son detenidas durante la audiencia.

Estos procedimientos pueden tener consecuencias graves. Según las circunstancias del caso, faltar a una audiencia migratoria obligatoria puede resultar en una orden de deportación emitida en ausencia de la persona.

La saturación de los tribunales y la confusión sobre los procedimientos judiciales pueden añadir dificultades para los inmigrantes que intentan manejar sus casos. Los defensores advierten que el temor a encontrarse con agentes migratorios también puede hacer que algunas personas duden en acudir a sus citas, lo que podría poner en riesgo sus casos.

Para las familias inmigrantes, la combinación de arrestos y la incertidumbre en torno a los procedimientos judiciales dificulta saber cómo prepararse, señalaron los defensores.

“Es increíble que tenga que ser la propia persona quien deba navegar el proceso y emprender acciones legales por su cuenta, en lugar de que las instituciones que dicen respaldarnos tomen medidas”, dijo Gutiérrez.

Un año después, continúan los llamados a exigir rendición de cuentas

Los arrestos continúan mientras se siguen enfrentando las consecuencias de la Operación Midway Blitz, que comenzó en septiembre de 2025 y trajo a la región de Chicago un importante despliegue federal de control migratorio.

La Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois (Illinois Accountability Commission), establecida por el gobernador JB Pritzker, publicó un informe que documenta denuncias de conductas ilegales y violentas por parte de agentes federales de inmigración durante el operativo. Entre las preocupaciones señaladas en el informe figuran los arrestos, las detenciones en la vía pública, el uso de la fuerza y la vigilancia de miembros de la comunidad.

Entre los casos que han generado atención pública están el tiroteo mortal de Silverio Villegas-González a manos de un agente del ICE en Franklin Park y el tiroteo de Marimar Martínez por parte de un agente federal durante el operativo.

Gutiérrez dijo que los defensores siguen esperando medidas concretas de rendición de cuentas por las acciones documentadas durante Midway Blitz. Criticó lo que describió como una brecha entre las declaraciones públicas de funcionarios electos que dicen apoyar a las comunidades inmigrantes y las acciones concretas para investigar presuntas conductas indebidas.

Wences señaló que los esfuerzos para exigir responsabilidades deben ir más allá de los encuentros individuales con agentes federales. También deben abordar cómo las autoridades federales obtienen información personal, cómo interactúan las agencias locales con ICE y cómo se financian los programas que atienden a las comunidades inmigrantes.

Wences también se refirió a una propuesta legislativa presentada por la congresista federal Delia Ramírez para desmantelar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Según Wences, la propuesta representa una oportunidad para considerar alternativas al actual sistema de control migratorio.

Tanto Wences como Gutiérrez dijeron que las organizaciones que atienden a los inmigrantes continúan ampliando sus capacitaciones, redes de respuesta rápida y acceso a información sobre derechos legales.

La línea telefónica de la Red de Apoyo Familiar de ICIRR (www.icirr.org) conecta a quienes llaman con recursos y referencias en todo Illinois. Los residentes pueden reportar actividad de ICE, solicitar ayuda para localizar a familiares detenidos y obtener referencias de proveedores de servicios legales de inmigración.

La línea está disponible en el 1-855-435-7693, con atención en inglés, español y varios idiomas adicionales.

Gutiérrez exhortó a las personas que presencien operativos migratorios a documentar lo que ocurre desde una distancia segura, sin interferir con un arresto ni ponerse en riesgo a sí mismos o a los demás. Señaló que los reportes pueden ayudar a los equipos capacitados de respuesta rápida a atender los incidentes y conectar a las familias afectadas con los recursos disponibles.

OCAD también ofrece recursos en su sitio web (www.organizedcommunities.org) para ayudar a las familias a prepararse ante una posible detención, incluida información sobre poderes notariales y acuerdos de tutela temporal para menores.

Aunque los operativos migratorios de alto perfil han disminuido, Wences dijo que sigue existiendo preocupación ante la posibilidad de otro despliegue de gran escala.

“El último año fue un proceso de aprendizaje”, dijo Wences al describir la rápida expansión de las operaciones de la línea telefónica y las redes de referencias legales durante Midway Blitz. “Ahora, este año, siento que la amenaza de otro aumento de esa magnitud sigue siendo muy real”.

“El ICE sigue en las calles”, añadió Wences. “La gente debe seguir ejerciendo sus derechos, documentar lo que ocurre y buscar apoyo de las organizaciones comunitarias”.

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