Critican a Ingrid Coronado por su apariencia en esta foto de Instagram

Mira todo lo que le dijeron a la conductora de ‘Venga la Alegría’

La guapa Ingrid Coronado fue duramente criticada en redes sociales tras compartir una foto en donde luce una blusa con encaje rojo y una falda de color negro.

En la instantánea que subió la conductora de ‘Venga la Alegría’ a través de su cuenta de Instagram, se puede apreciar a Ingrid posando muy sonriente, sin embargo, lo que más llamó la atención, fue que algunos usuarios aseguraron que la rubia luce una figura extremadamente delgada, por lo que hasta le preguntaron si se encontraba enferma.

“¿Estas enferma? De repente bajaste muchísimo… Muy flakita pero muy guapa”.

“Con unos kilos de más te veías mejor. Me impactó tu flacura”.

“Siempre te he admirado, desde que estabas en Garibaldi y he visto todas tus etapas, por eso, te pido por favor, ya no bajes de peso!!! Comienzas a verte demacrada, estar tan delgada no es lo tuyo”.

“Qué te pasó???? Te veías mejor con tú peso anterior….”,

“La verdad te veías mucho mejor antes ahora pareces anoréxica la verdad yo como hombre no me dan ganas ni de verte, asco”, fueron tan solo algunos de los comentarios.

¿Tú qué opinas?