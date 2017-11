Mauricio Islas se va a moteles a tener sexo

"Hay unos hoteles muy divertidos con bancas, columpios y cosas para divertirse"

Mauricio Islas y su esposa Paloma Quezada llevan 10 años de matrimonio y él siempre está en constante búsqueda de prácticas sexuales que mantengan viva la llama del amor.

“Probar posiciones diferentes, ahorita hay unos hoteles muy divertidos con bancas, columpios y cosas para divertirse, ya me estoy balconeando, pero lo hago con mi mujer, voy con ella. Ahí es donde entra la creatividad, entran un sin fin de cosas que puedes hacer con tu pareja”, confesó el actor a Diario Basta.

A veces no necesitas consejos, a veces lo único que necesitas es un abrazo de esos que sientes que todo va a estar bien. Foto @oscarponcemx A post shared by Mauricio Islas (@mauricioislas) on Aug 18, 2017 at 9:56am PDT

El actor considera que la parte sexual es muy importante en todas las parejas: “Todo mundo medita, va a terapia, pero también hay que tener una vida sexual activa, sino eso se apaga. A mí me encanta mi mujer, la veo físicamente y me gusta mucho. Llego, la veo y digo me encanta mi mujer y yo he hecho todo lo posible para que este gusto continúe todos los días. Sigue prendida esa llama”, contó.

Amor feliz día, gracias por ser la madre que eres con nuestros hijos, por tu entrega, tu dedicación pero sobre todo tu amor incondicional, gracias por hacer de nuestra casa un hogar, gracia por cada momento duro y hermoso, gracia por apostarle a esta familia, TI AMO así con todo mi corazón. A post shared by Mauricio Islas (@mauricioislas) on May 10, 2017 at 9:44am PDT

Él considera que buscar nuevas formas en el sexo es el antídoto perfecto para la infidelidad: “Claro, porque en tu cabeza está hacer estas cosas con tu mujer, con tu pareja; cómo va siendo diferente, vas probando cosas diferentes, se vuelve muy padre. Yo estoy feliz con mi mujer, llevo diez años y estoy bien con ella; sexualmente estamos bien, emocional y espiritualmente estamos bien y creo que eso se refleja”, finalizó.