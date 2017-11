Famoso rapero ayuda a cumplir sueño de niño que nació con los órganos invertidos y sin mandíbula

Este adolescente de descendencia hispana no tenía casi posibilidades de sobrevivir. Hoy tiene 18 años y aunque sin voz, consiguió triunfar haciendo rap

Isaiah nunca ha podido pronunciar palabra ni probar bocado. Nació sin mandíbula y con parte de los órganos en el lado opuesto al resto de personas, pero eso no le ha impedido alcanzar sus sueños.

Este joven descendiente de hispanos padece una condición congenética llamada situs inversus, en la cual los órganos viscerales se invierten o aparecen en el lado equivocado.

Vida o muerte

Hoy en día, con 18 años, se ha convertido en una especie de celebridad en Estados Unidos después de lanzar varias canciones de rap a pesar de no tener voz.

Cuando Isaiah nació, a su madre Tarah le dijeron que el recién nacido no tenía apenas probabilidades de sobrevivir.

“Me dijeron que viviría preso a una cama, ciego, sordo e incapaz de caminar”, le contó al programa Outlook de la BBC.

Los médicos les plantearon a los padres un dilema: seguir luchando por la vida del pequeño o dejarlo morir. Decidieron seguir adelante pero le advirtieron de que no pasaría del año de vida.

“Si no fuera por mi madre yo no estaría aquí”, contó Isaiah a la BBC a través de mensaje de texto, su forma favorita de comunicarse ya que no puede hablar.

Pero incluso a día de hoy su supervivencia está en peligro, recordó Tarah.

“Es muy duro pensar que puede morirse en cualquier momento. Los doctores no nos dan ninguna garantía y sigue habiendo riesgos porque tiene una vía abierta en los pulmones”.

Ese es el canal que le permite respirar y alimentarse conectado a una máquina.

La música

“Nací amando la música. Especialmente al grupo de rap 50 Cent“, contó en Outlook.

Inspirado por las letras de estas canciones, empezó a escribir su propio material.

“Frases, poesía, sentimientos. Era una manera de expresarme y contar lo que sentía por las burlas de los demás”.

Isaiah sufrió bullying en el colegio pero también en las redes sociales.

“Recibe comentarios del tipo ‘tus padres deberían estar avergonzados por tenerte, deberías suicidarte‘”, confesó la madre dolida.

Este tipo de mensajes le duelen más a ella que a él, reconoció, que supo cómo sacar de la experiencia letras para canciones.

Sueño cumplido

Fue a través del hospital que lo trataba, el Children’s Miracle Network Hospital, que Isaiah vio su sueño hecho realidad.

Entraron en contacto con el rapero Trap House, originario de Phoenix (Arizona) como Isaiah.

“Al principio pensé que algo así no podía ser verdad pero dejaron un número de teléfono y lo contacté”, dijo Gucci Mane, el nombre verdadero del artista.

Ambos congeniaron enseguida y exploraron la forma en la que Trap House podría darle voz.

“Una de mis mayores preocupaciones era que la música no sonara como él se la imaginaba. No quería hacer mi canción sino la suya”.

El resultado fue Oxygen to Fly (Oxígeno para volar), la primera canción de esta colaboración.

Millones de personas han visto ya el video de Isaiah y Trap House en Youtube y han tenido varias actuaciones en lugares tan destacados como Hollywood.