Vecinos de Belmont Cragin contarán con más servicios legales de inmigración en el vecindario

Las familias inmigrantes de Belmont Cragin tendrán mayor acceso a servicios legales de inmigración en su vecindario a partir del 15 de enero de 2027 gracias a una nueva alianza entre Onward Neighborhood House y Latinos Progresando.

Los servicios se ofrecerán en el nuevo Centro Comunitario CARES de Onward Neighborhood House, ubicado en 2644 N. Central Ave. Las organizaciones anunciaron la expansión el pasado 14 de octubre y señalaron que será la primera vez que Latinos Progresando ofrezca servicios legales de inmigración directamente en este vecindario del noroeste de Chicago.

La alianza llega en un momento en que las familias inmigrantes enfrentan incertidumbre ante las políticas federales de control migratorio y los cambios en los programas de inmigración, según los líderes de ambas organizaciones. Señalaron que la nueva sede busca facilitar el acceso a la asistencia legal y ayudar a los residentes a comprender sus opciones.

“Hay una enorme necesidad de información precisa, especialmente en un entorno donde existe tanto fraude contra los inmigrantes”, dijo Luis Gutiérrez, director ejecutivo de Latinos Progresando, durante una entrevista con La Raza.

Gutiérrez señaló que la organización espera ayudar a las familias a navegar los procesos migratorios y comprender qué pasos deben seguir a medida que cambian las políticas y los requisitos.

Los servicios se centrarán principalmente en la inmigración basada en la familia, incluida la asistencia para quienes buscan obtener la residencia permanente legal o la ciudadanía estadounidense. Las personas también podrán hacer preguntas generales sobre sus casos migratorios. Para asuntos que estén fuera del alcance de la organización, Latinos Progresando remitirá a los clientes a otros abogados y proveedores de servicios.

Los servicios estarán disponibles para todas las personas, independientemente de su país de origen, dijo Gutiérrez.

Según el anuncio de las organizaciones, Belmont Cragin tiene más de 72,000 residentes, de los cuales aproximadamente el 78% se identifica como hispano o latino. Un estudio del Great Cities Institute de la Universidad de Illinois en Chicago indicó que en Belmont Cragin viven actualmente 58,000 personas latinas. Y se estima que el 38% de la población del vecindario nació fuera de Estados Unidos.

Para las familias que actualmente deben salir del vecindario para obtener asistencia legal de inmigración, la nueva sede podría reducir las dificultades relacionadas con el transporte y los tiempos de espera.

Mario García, director ejecutivo de Onward Neighborhood House, dijo que los vecinos llevan años acudiendo a la organización en busca de ayuda con asuntos migratorios. Onward Neighborhood House se trasladó de West Town a Belmont Cragin en 2008, después de que muchas de las familias a las que atendía se mudaran a esa zona.

Las organizaciones comenzaron a ofrecer talleres de inmigración en el vecindario alrededor de 2012, explicó García. Aunque las sesiones estaban programadas inicialmente para durar una hora o una hora y media, con frecuencia se extendían durante varias horas mientras los residentes buscaban respuestas a preguntas sobre sus casos particulares.

“Desde hace mucho tiempo sabíamos que había una gran necesidad”, dijo García.

Hasta ahora, Onward Neighborhood House ha remitido a quienes buscan asistencia legal de inmigración a organizaciones fuera del vecindario, entre ellas Latinos Progresando y otros proveedores de servicios. Estas referencias pueden representar dificultades para las familias que no cuentan con transporte confiable y también pueden dejarlas en listas de espera para obtener una cita, señaló García.

Contar con servicios legales en el vecindario permitirá que las personas reciban asistencia con mayor rapidez y tengan acceso a información confiable para tomar decisiones sobre sus casos, dijo.

García también señaló que la incertidumbre en torno a las medidas de control migratorio ha afectado la salud mental de las familias, especialmente la de los inmigrantes recién llegados, quienes podrían estar menos familiarizados con el sistema migratorio estadounidense.

“Cuando las personas tienen información en la que pueden confiar y saben qué pasos deben seguir, pueden tomar decisiones basadas en esa información”, dijo García.

La alianza se basa en casi 15 años de colaboración entre ambas organizaciones. Latinos Progresando también ha trabajado con Onward Neighborhood House en iniciativas de apoyo comunitario, incluidos esfuerzos para ayudar a pequeños negocios ante el aumento de las actividades de control migratorio en Chicago.

Los nuevos servicios legales de inmigración formarán parte de la variedad de recursos que ofrecerá el Centro Comunitario CARES, cuya apertura Onward Neighborhood House prevé para principios de diciembre de 2026.

El centro también albergará un centro de bienvenida y una despensa de alimentos, además de servicios de salud física y mental que se ofrecerán mediante alianzas con otras organizaciones. Onward Neighborhood House planea incorporar un huerto de verduras para ayudar a abastecer su despensa de alimentos.

Latinos Progresando ya comenzó a realizar presentaciones informativas sobre inmigración en las instalaciones, y Gutiérrez dijo que las sesiones han tenido una gran asistencia. Tras el inicio de los servicios, las organizaciones evaluarán la demanda y ajustarán su respuesta según la cantidad de residentes que soliciten ayuda.

Aunque se prevé que la nueva sede comience a ofrecer servicios legales de inmigración en enero, Gutiérrez enfatizó que los vecinos no tienen que esperar para buscar ayuda.

Latinos Progresando ya ofrece servicios legales de inmigración y horarios de atención sin cita previa en sus instalaciones actuales. Los residentes pueden comunicarse con la organización desde ahora para comenzar a trabajar en sus casos, señaló.

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