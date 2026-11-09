Niña latina ciudadana aboga por su madre detenida por ICE en Kentucky pese a ser residente legal 

La niña Nathalie Vargas, de tan solo 10 años, quiere rezar por su madre Martha Gutiérrez, quien está recluida en un centro de detención en el estado de Kentucky.

Gutiérrez fue detenida en febrero de 2026 en el aeropuerto Midway de la ciudad de Chicago.

Nathalie quiere rezar por ella porque este martes 10 de noviembre su mamá Martha tendrá una audiencia por video con el juez de inmigración y el abogado que lleva su caso.

La cosa no es que Martha Gutiérrez sea una indocumentada. No, Martha Gutiérrez ha sido residente legal de este país por 36 años, desde 1990.

Al pasar revisión en el aeropuerto Midway, le dijeron que tenía sobre ella pesaban dos cargos menores del año 1997. No se ha indicado públicamente la naturaleza de los cargos, pero en el pasado ella había podido viajar sin problema, según se informó.

Nathalie decidió, junto con la pastora Julie Contreras, de la Iglesia Unidos Dando Esperanza, acudir este lunes 9 de noviembre afuera de la iglesia San Procopio, en 1641 S. Allport St., donde está el altar al aire libre a la Virgen de Guadalupe.

Nathalie, a quien la ley no le permite estar en la audiencia con su mamá ni en persona ni por video, quiere orar para que las autoridades de este pais dejen a su madre libre y en paz.

Aunque es pequeña de edad, Nathalie quiere que el juez de este caso sepa que este país ha sido el único hogar de ella. Nathalie es ciudadana de Estados Unidos y quiere que el juez entienda que su madre anteriormente había viajado a México en otras ocasiones sin ningún problema.

“Yo necesito a mi madre, por favor juez deja a mi madre en libertad; ella es una buena persona; yo quiero a mi madrecita y ella no puede ser deportada porque Estados Unidos es nuestro único hogar en donde podemos vivir seguros”, dijo Nathalie.

La pastora Julie Contreras, de la mencionada Iglesia en Waukegan, Illinois, puso este caso en contexto.

“Nathalie y su mamá son tan solo dos de miles de mujeres y niños que están pagando el precio por las draconianas tácticas de esta administración”, dijo Contreras. “Martha Gutiérrez ha sido una residente permanente legal de este país por 36 años”.

“Nosotros creemos en proteger nuestra nación soberana pero no debe ser a cambio del costo de destruir nuestras familias”, reiteró Contreras.

La luchadora social Contreras enfatizó que el interés de esta administracion en aplicar estrictamente políticas contra los residentes permanentes legales con ofensas menores no está ayudando en nada a mantener a este país más seguro.

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