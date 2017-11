¿Kate del Castillo de novia con hombre 18 años menor? Actriz reacciona

Gracias infinitas a mi querida @ElviCano por hacernos sentir en casa y en familia hoy! Eternamente agradecido recordando cuando Venezuela se llevó el premio con @LaDistanciaMasLarga. Photobomb protagonizado por una señorita que se llama @KateDelCastillo. || Thank you infinitely to my darling @ElviCano for throwing such a wonderful event and for making us feel at home today! Feeling incredibly grateful remembering when Venezuela took home this wonderful award with The Longest Distance. Photobomb starring a lady who goes by the name of Miss @KateDelCastillo @Premios_Platino #nominaciones #nominations 🇻🇪

A post shared by Alec Whaite (@alecwhaite) on Jun 1, 2017 at 12:09am PDT