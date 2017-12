Este tatuaje en un paciente alarmó a los médicos

La última voluntad de este sujeto causó un problema por su manera de expresarla

¿Alguna vez te pusiste a pensar en tu último deseo y cómo reaccionarían las personas que se enterarán de éste?

Bien, pues un grupo de médicos de un hospital de Florida debió enfrenarse a la última voluntad de un hombre de 70 años que ingresó inconsciente a la unidad de cuidados intensivos.

La última voluntad de este hombre, sin identificación ni familiares que le acompañaran estaba escrita en un tatuaje en el que claramente se leía “no resucitar”, lo que provocó que los médicos se reunieran en una junta urgente.

Según lo publicado por The New England Journal of Medicine, el hombre padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus y fibrilación auricular, e ingresó con una elevada concentración de alcohol en la sangre.

El tatuaje fue ignorado en un principio pese a que la palabra “NO” estaba subrayada y contaba con la firma del paciente, y se le dio un tratamiento médico de reanimación a base de sueros intravenosos mientras se realizaba una reunión sobre si era ético o no hacer caso al mensaje en la piel.

Algunos defendieron el hecho de que esta clase de tatuajes podría representar una decisión tomada hace tiempo y bajo el inflijo de algún tóxico, mientras otros afirmaban que se podría tratar de una manifestación real de su última voluntad, misma que al final fue respetada.

Tras la reunión, los médicos decidieron formalizar una orden de no resucitación; durante la noche, el paciente empeoró y finalmente falleció sin recibir reanimación cardiopulmonar o manejo avanzado de las vías respiratorias.

Aún con la duda sobre la voluntad, los médicos se dieron a la tarea de investigar y encontraron por escrito la voluntad de éste hombre que solo

de emergencia de lo que quería.