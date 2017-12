Por qué Beyoncé cambia de correo electrónico cada semana

Un hábito más que extraño

Teniendo en cuenta la discreción de la que hace gala Beyoncé en todo lo tocante a su vida privada, no debería resultar extraño que tengan que ser sus amigos o colaboradores más cercanos, en este caso el cantante Ed Sheeran, quienes desvelen algunos de los hábitos más extraños con los que cuenta la estrella estadounidense para mantener intacto ese aura de inaccesibilidad del que hace gala en numerosas ocasiones.

“Me dieron una dirección de correo electrónico para poder ponerme en contacto con Beyoncé, quien por cierto cambia de email cada semana. Entonces la escribí un mensaje y eventualmente pasamos a hablar por teléfono. Y llevábamos desde mayo trabajando en este proyecto”, ha explicado el simpático intérprete sobre los orígenes de su más reciente colaboración con la texana, una nueva versión -a modo de dueto- de su exitoso tema ‘Perfect’, perteneciente a su disco ‘Divide’.

Otra de las anécdotas que el pelirrojo cantautor atesora de sus últimos encuentros con la diva hace referencia a los continuos retrasos que sufrió la producción del tema desde que, el pasado mes de junio, Beyoncé diera a luz a sus mellizos Rumi y Sir, lo que deja constancia de hasta qué punto la estrella del pop pretendía dar máxima prioridad a su segunda aventura en la maternidad.

“Obviamente cuando tuvo a sus mellizos tuvimos que suspender todo el proceso y al final terminamos la canción en septiembre, pero por unas razones u otras tuvimos que esperar hasta ahora para lanzarla”, ha explicado Ed al portal de noticias ‘Entertainment Tonight’, para explicar a continuación que, pese a sus muchas obligaciones familiares, Beyoncé no quiso desaprovechar la oportunidad de involucrarse al máximo en el proyecto.

“La versión original de ‘Perfect’ iba solo con una guitarra acústica, y un día me llamó para decirme: ‘No sé qué te parecerán estos cambios, pero he quitado todos los instrumentos y he dejado solo la guitarra acústica’. Y yo le contesté: ‘Oh, eso es genial, porque así era en un principio'”, ha apuntado.