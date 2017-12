Gemelos invierten fortuna en cirugías para parecerse a Brad Pitt

Desde los 21 años, los hermanos Schlepp iniciaron el proceso de transformación que según sus palabras, los tiene muy contentos

Hace algunos días se dio a conocer la historia de una joven iraní que ha invertido una gran fortuna para someterse a más de 50 cirugías y así conseguir parecerse a Angelina Jolie (cosa que hasta el momento, no ha podido concretar).

Pero la historia de “Mr. and Mrs. Smith” no podía estar completa si no hubiera quien estuviera dispuesto a hacer de todo con tal de ser igualito a Brad Pitt.

Esa es justamente la realidad de unos gemelos originarios de Arizona llamados Matt y Mike Schlepp, quien desde hace algún tiempo iniciaron su transformación y hasta la fecha, han desembolsado cerca de $15,000 dólares en distintos tratamientos y operaciones para lucir igual al actor.

Matt y Mike iniciaron con este proceso cuando tenían 21 años y llevan ya distintas cirugías en la nariz, la mandíbula, e incluso se sometieron a un implante de mentón.

“Valió más que la pena. Lo haría diez veces más. Indudablemente, me ha ayudado a tener más chicas”, indicó Matt. “Nunca imaginé que podría ser tan feliz como lo soy ahora. Me siento en la cima del mundo por los pocos retoques a los que me tuve que someter”, añadió su hermano.