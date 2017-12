Los gemelos Winklevoss: una fortuna de mil millones de dólares en bitcoines

Los hermanos gemelos Tyler y Cameron Winklevoss, que se disputaron con Mark Zuckerberg la idea original de Facebook, se han convertido en las primeras personas conocidas que han acumulado más de mil millones de dólares en bitcoines.

Los Winklevoss durante la conferencia DealBook de The New York Times. (Larry Busacca/Getty Images for The New York Times)

Foto: Larry Busacca / Getty Images for The New York Times