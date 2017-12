Usan el café para promover en Chicago desarrollo social y económico

Jesús Íñiguez, copropietario de Back of the Yards Coffeehouse and Roastery, señala que “los pequeños negocios locales mueven la economía de los barrios”

Jesús Íñiguez es, junto a Mayra Hernández, el dueño de Back of the Yards Coffeehouse and Roastery en el Barrio de Las Empacadoras. (Belhú Sanabria/La Raza) Foto: Belhú Sanabria/La Raza

