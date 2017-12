5 cosas que hay que saber sobre el síndrome de las piernas inquietas

No todo el mundo necesita medicamentos

No todas la personas que hayan tenido alguna vez síntomas de RLS necesitan tomar medicamentos. La pregunta clave es: ¿En qué medida afectan a tu vida los síntomas?

“Si no le molesta realmente a una persona, entonces no necesita tratamiento”, afirma Brian Koo, M.D., director del Centro del Síndrome de las Piernas Inquietas de Yale University. A diferencia de la apnea obstructiva del sueño, que puede aumentar las probabilidades de ataque cardiaco y de accidente cerebrovascular, el RLS no se ha asociado con otros riesgos para la salud, señala Koo.

Además, para muchas personas con síntomas entre leves y moderados del RLS, una serie de cambios en el estilo de vida o de hábitos puede hacer una gran diferencia. El ejercicio regular moderado puede reducir los síntomas en algunas personas, aunque hacer demasiado ejercicio hasta el punto de sentir dolor o molestias en las articulaciones y músculos puede exacerbar el RLS.

Planificar por adelantado es útil para muchas personas. Intenta hacer tareas domésticas activas o ir a caminar durante la tarde si es entonces cuando los síntomas se presentan habitualmente. O intenta distraerte: jugar videojuegos o tejer a esa hora.