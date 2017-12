FOTO: ¿Desiree Ortiz le envió un fuerte mensaje a Luis Miguel?

Jamás podrás cambiar la esencia de nadie y no permites que nadie intente cambiar la tuya. (No es negociable) No somos dueños de nadie. Estamos aquí para complementarnos no para adueñarnos de nada ni de nadie. 🙏🏻Soltar-Confiar/Somos almas libres en constante evolución y el sentido de la posesión es lo que acaba con todo. No hay mejores amarras que la libertad y con la puerta abierta nadie se va😏. Aprende a ignorar, congelar, y expulsar todo aquello que no te permita evolucionar, todo aquello que te retrase, obstruya el camino o simplemente esté en una sintonía diferente a la tuya… aplícalo en el plano que sea! ser feliz es la prioridad👊🏻 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. que le dijo un mono a otro mono?? 🙊🙉🙈 monosssshhhhh✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ #artbasel2017

A post shared by 🌐🌐🌐 DESIREE O SALSWACH🌐🌐🌐 (@desireeosalswach) on Dec 4, 2017 at 4:12am PST