Racista lo “ataca” en fila VIP de aeropuerto y él tiene la mejor respuesta

Hay acciones racistas que pueden pasar desapercibidas; aunque no para Emmit Eclass Walker

Las expresiones racistas se camuflan de muchas maneras. Los mensajes discriminatorios, en momentos, pueden parecer inocentes.

Pero hacia el que va dirigido, difícilmente, pasa desapercibido.

Ese es el caso de Emmit Eclass Walker, cuyo abordaje a un avión se volvió viral por el intercambio que mantuvo con una mujer en el Ronald Reagan Washington Airport.

La viajera pensaba que porque el joven era negro no era capaz de comprar un boleto en primera clase. Sin preguntar, la blanca le dice que se tiene que salir de la fila de primera clase o VIP (very important people) y esperar a que lo llamen, como asumiendo que no estaba en la línea correspondiente.

Nada más prejuiciado que lo anterior, y así se lo hizo saber a la pasajera.

Luego de ponerle en la cara el boleto, el afroamericano expresa que se encuentra en el lugar correcto y que puede esperar detrás de él.

Ante la insistencia de la mujer, esta vez, argumentando que Eclass Walker debía ser militar, el viajero le manifiesta: “Solo soy un negro con dinero (just a nig** with money)”.

El estadounidense compartió el martes un post de Facebook en el que incluye una foto de la mujer y la narración del intercambio.

A la tarde del viernes, el post contaba con casi 720,000 likes y poco más de 256,000 shares.