VIDEO: Belinda reveló que pensó en el suicidio

La infancia de la actriz no fue fácil debido a su carrera en las telenovelas

La cantante Belinda le brindó una entrevista al programa “El minuto que cambió mi destino“. Ahí habló sobre la dura etapa que vivió cuando protagonizaba telenovelas infantiles. Momento en el que recibió duras críticas y señalamientos por parte de aquellos que no entendían que a pesar de ser una niña, su trabajo era intérpretar personajes ficticios.

“Me molestaban desde niña que si yo era la de la novela, que si como Ana tenía poderes en ‘Amigos por siempre’ que si yo estaba loquita. O sea, muchísimas cosas que me molestaban. El famoso ‘Sapito’ siempre fue como ese bullying que como veían que me afectaba pues se aprovechaban“, contó Belinda, según informó Trome Espectáculos.

La actriz narró cómo su vida cambió totalmente. De tener amigos con los que compartía experiencias y el crecimiento normal de cualquier menor, pasó a estar completamente sola y aislada. . “Sí, fue una época bastante difícil desde los 9 a los 17 no tenía amigas. Las niñas me molestaban“.

Belinda dijo que en su momento no supo cómo enfrentarse a los señalamientos, y que si pasaron por su mente un sin fin de pensamientos negativos. “En algún momento sí he pensado. Cuando era más chiquita: ‘no, ya no quiero estar aquí, estoy muy triste, no encuentro ninguna motivación’. Y siempre pasa algo que me hace cambiar de parecer y de disfrutar y ver las cosas bonitas. Que es muy difícil de repente ver las cosas positivas. Siempre tenemos presente la tendencia de ver las cosas negativas de la vida y eso no puede ser“, se sinceró la actriz.