¿Cómo conquistar a Selena Gomez?

La actriz ama su trabajo, pero prefiere que el amor le aporte paz y estabilidad

Selena Gomez es una de las estrellas juveniles más deseadas de Hollywood. Su carisma y carita de niña han logrado cautivar a muchos hombres en la industria del entretenimiento, uno de ellos es Justin Bieber.

¿Pero, cómo un hombre como Bieber o su ex, The Weeknd, lograron conquistar a la joven cantante?

Gomez ha demostrado ser una joven sencilla, que a pesar de tener mucha fama no se vale de ella para mantenerse vigente en el gusto del público. En muchas entrevistas ha dicho que le encanta pasar tiempo con su familia, y disfrutar de la compañía de sus amistades haciendo actividades tan simples como ver una película y cocinar. Por lo anterior se puede entender que la actriz aprecia los aspectos cotidianos de la vida, más allá de los reflectores de la fama, y por ende le encanta que su pareja comparta los mismos sentimientos.

La cantante no se siente atraída por el escándalo. Esta fue una de las razones por las que su pasada relación con Justin Bieber no funcionó. Cuando éste empezó a verse tentado por el alcohol y las mujeres el romance se quebrantó por los excesos. Ahora, el canadiense volvió a tener el amor de la mejor amiga de Taylor Swift, porque ha cambiado el rumbo de su vida. La prensa no ha logrado desestabilizar al intérprete, el cual está totalmente refugiado en la iglesia, en su música y ahora también en su relación con Selena.

En una entrevista reciente Selena declaró que aprecia “a todas aquellas personas que hayan dejado un impacto en mi vida“. Y también reconoce que entre ella y Bieber hay una amistad inquebrantable. La cantante busca que su pareja esté ahí para alentarla y la anime a seguir adelante, porque ella ofrece lo mismo en la relación.