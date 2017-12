Se confiesa dominicano al que expareja le cortó el pene

Desmiente que haya agredido a la mujer

Samuel Ventura, a quien su expareja Johenny Díaz, presuntamente, le cortó el pene mientras compartían en un motel de Puerto Plata, República Dominicana, dijo que la mujer era quien lo agredía a él.

Ventura, de 44 años, se encontraba con Díaz, de 28, el martes en la madrugada en el motel Cabañas Turísticas Sensación, en la autopista que une a Puerto Plata, con el Distrito Municipal de Maimón.

Díaz, supuestamente, le dio una sustancia para dormirlo y procedió a cercenarle el pene.

En declaraciones al momento de su arresto, la mujer dijo que no se arrepentía del hecho y que actuó en respuesta a las agresiones y a las supuestas amenazas de muerte del hombre.

Ventura se mantiene hospitalizado en la clínica privada José Gregorio Hernández, donde se recupera de la operación en la que se le reconstruyó el miembro.

Desde su cama en el hospital, pidió justicia a su favor.

“Esa señora fue a la Policía a ponerme querella a mí de que yo la maltrataba, pero eso es mentira. Yo a esa señora nunca le puse el dedo encima. Sin embargo, ella me agredía a mí y yo por no caer preso, mejor no le daba”, argumentó el dominicano a Telenoticias RD.

Este miércoles, la jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente María Emelinda Esteves, impuso un año de prisión preventiva contra Díaz.

“El Ministerio Público repudia toda violencia entre las parejas por lo que le garantizamos a la ciudadanía y la víctima que haremos todo lo posible por lograr una condena ejemplar en juicio”, dijo, por su parte,el fiscal titular de Puerto Plata Osvaldo Bonilla.