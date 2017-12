El clásico Real Madrid vs. Barcelona se jugará a una hora inusual para ser visto en Asia

La Liga echa el cierre a 2017 con el 'partido grande' en plena madrugada en América

MADRID, España – LaLiga Santander dirimirá durante toda la semana la séptima y última jornada de 2017 con el Clásico Real Madrid-Barcelona como broche de oro que puede servir para ‘liquidar’ las opciones del conjunto de Zinedine Zidane o para reabrir la lucha por el título.

Muy pendientes de este compromiso estarán Atlético de Madrid y Valencia, los dos perseguidores más próximos de la escuadra de Ernesto Valverde, que se enfrentarán al Espanyol en la Ciudad Condal y al Villarreal en Mestalla, respectivamente.

Entre el martes, día en el que se jugará el Levante-Leganés, y el sábado, en el que se disputarán el Clásico y otros dos encuentros, se completará la decimoséptima fecha en el adiós liguero al año, que se oficializará el sábado con el derbi gallego en Riazor entre el Deportivo y el Celta.

Llega mucho más necesitado el Real Madrid. Está obligado a ganar. No le queda otra si quiere mantener opciones a pelear por el título. Encara el partido con el acicate moral de haber completado cinco coronas este 2017 tras lograr su segundo Mundial de Clubes seguido.

El Barcelona sabe que puede dar jaque casi mate a su eterno rival. Ernesto Valverde podrá contar la mayor parte de su primera unidad. Reservó a Sergio Busquets ante el Deportivo al estar amenazado de tarjetas y el centrocampista no faltará a la cita. Quien será baja segura será Paco Alcácer, que sufrió una lesión muscular ante el cuadro gallego.

La presión con la que saldrá el Real Madrid puede jugar a favor del Barcelona. Lionel Messi espera que la suerte vuelva a darle la cara tras enviar tres balones a los palos contra el cuadro deportivista y malograr un penalti. De la actuación del argentino en un nuevo enfrentamiento con Cristiano Ronaldo dependerá buena parte del Clásico. El luso y todo el Real Madrid, por otro lado, necesita también reencontrarse con la pegada en ataque, al margen de recuperar la solidez atrás.

‘Madruguete’

La explicación del horario del partido es tan simple como sorpresiva. Los equipos españoles buscan conquistar el mercado asiático a como dé lugar y llegar con este partido a todo el territorio en horario premium es prioritario para esa estrategia. De tal manera que China, Japón, Taiwán y Corea recibirán la transmisión en prime time, mientras que en otras latitudes que históricamente han tenido el partido a horas más futboleras, ahora los aficionados tendrán que madrugar el sábado.

Día: sábado 23 de diciembre

Partido: Real Madrid – Barcelona

Estadio: Santiago Bernabéu

Hora: 4:00 am (PACÍFICO) / 6:00 am (CENTRO) / 7:00 am (ESTE)