Ponen a prueba la paciencia de las Kardashian con preguntas muy incómodas

¿Sabía Kris de la sexualidad de Caitlyn?

A lo largo de la última década, los Kardashian se han convertido incuestionablemente en una de las familias más famosas del mundo gracias a su talento para encadenar un escándalo tras otro -comenzado con el video sexual protagonizado por Kim– y su predisposición para airear esos mismos trapos sucios a través de su reality show o de un sinfín de entrevistas, todo ello sin contar con ningún tipo de preparación para enfrentarse al aluvión que se les venía encima.

Aunque nadie puede negar que el clan televisivo por excelencia ha sabido arreglárselas para manejar la expectación mediática, su miembro más famoso -Kim, cómo no- parece haber decidido que ha llegado el momento de instruir a sus seres queridos en el arte de lidiar con los medios y con ese objetivo en mente recurrió al personal de la empresa Clarity Media Group para recibir una clase magistral.

Como no podía ser de otra manera, todo el proceso fue grabado por las cámaras de su programa y emitido en el episodio de este domingo de ‘KUWTK’, durante el que Kris Jenner y sus hijas Kim, Khloé, Kourtney Kardashian y Kendall Jenner se enfrentaron a esas preguntas que llevaban tiempo evitando, aunque sin duda quien peor parada salió fue la matriarca de la familia. En un simulacro de entrevista, a Kris le tocó sincerarse acerca de si había hecho la ‘vista gorda’ acerca de la verdadera identidad de su ex, Caitlyn Jenner, quien se sometió a una reasignación de género tras su divorcio.

“Creo que no estaba al corriente de toda la verdad sobre lo que estaba sucediendo en su vida”, reconoció acerca de sus más de dos décadas de matrimonio, alegando que existen “dos verdades de la historia” y sus propios retoños fueron aleccionados -predeciblemente por Caitlyn- para que no contaran a su madre ciertas cosas que podrían haberla puesto sobre la pista de la doble identidad de su entonces marido. “Sucedieron muchas cosas que mis hijos no me contaron. Yo haría cualquier cosa por ellos, y si hubiera sabido por todo lo que estaban pasando… me rompe el corazón solo pensarlo”.

En respuesta a las acusaciones de Caitlyn, quien asegura que sus hijastros -a quienes ayudó a criar tras la muerte de su padre biológico- la habían expulsado de sus vidas, Kris se defendió asegurando que la antigua medallista olímpica les había causado mucho dolor con la publicación de sus memorias “malintencionadas”.

Pero Kris no fue la única que tuvo que responder a algunas cuestiones muy delicadas sin ninguna preparación previa.

A la modelo Kendall Jenner también le tocó dar explicaciones sobre el controvertido anuncio de Pepsi que protagonizó hace meses y que fue acusado de frivolizar con un tema tan delicado como las protestas raciales o las manifestaciones contra la brutalidad policial.

“Se trató de toda una lección de aprendizaje, desde luego… Hubo muchos factores que me cegaron”, aseguró evasiva la maniquí, que quiso dejar muy claro que no culpaba a su madre y mánager por haberle permitido aceptar esa oferta. “Al final, la única persona que va a poder protegerme soy yo misma”, concluyó.