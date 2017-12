Hugh Jackman rechazó ser el famoso James Bond

Él explica sus razones

Si el actor Hugh Jackman no se encontrara estos días promocionando por todo el mundo su más reciente película, ‘El gran Showman’, y expresando abiertamente en sus entrevistas el amor que le profesa al cine y al teatro musical, una de las muchas razones que podrían explicar esa circunstancia tendría que ver, muy probablemente, con los preparativos de la que sería su primera cinta en el papel del mítico espía James Bond.

Y es que como ha confesado ahora el intérprete australiano, ante las dudas -finalmente disipadas- sobre la participación de Daniel Craig en una nueva entrega de la famosa saga de acción, los productores de la franquicia no dudaron en contactar con él para averiguar si estaba interesado en dar vida al agente secreto en el hipotético caso de que su actual encarnación decidiera finalmente colgar el esmoquin.

“No es que me lo ofrecieran directamente, pero es cierto que me preguntaron: ‘¿Estarías interesado?’. Es curioso, porque cuando estaba en la escuela de drama, todo el mundo me hacía bromas al respecto y siempre que votábamos sobre los roles que mejor encajaban en nuestros perfiles, mis compañeros elegían James Bond para mí”, ha explicado al diario The Sun.

Aunque ya había demostrado con creces su versatilidad interpretativa en cintas como ‘Los Miserables’ (2012) o ‘El gran truco’ (2006), el artista ha dejado entrever que uno de los motivos por los que habría preferido mantenerse al margen de las aventuras de 007 residía en su deseo de probar diversos géneros y, a diferencia de lo que le ocurrió con su personaje de Lobezno, evitar comprometerse para interpretar el mismo papel durante demasiados años.

“Wolverine ha sido sin duda el gran regalo que me ha dado esta profesión, pero incluso a mí me ha sorprendido el hecho de haber dado vida a este personaje durante tanto tiempo, y en tantas películas. Me ha costado asimilar lo mucho que se me ha asociado con él y el impacto que ha tenido en la cultura popular, porque lo cierto es que a mí siempre me ha gustado variar: he querido hacer musicales, obras de Shakespeare y thrillers como ‘Prisoners'”, ha explicado en la misma conversación, antes de revelar que, actualmente, lo único en lo que piensan él y su esposa es en disfrutar de unas merecidas vacaciones.

“Ahora mismo estoy desempleado y a mi mujer le encanta que esté sin trabajo, ya veremos qué pasa dentro de un mes o así. La verdad es que estoy feliz de poder decir que no sé cuál va a ser mi siguiente proyecto, porque estoy creando este vacío de forma deliberada solo para poder encontrar aquello que de verdad me pida el cuerpo”, ha asegurado sobre la necesidad de pasar más tiempo con la también actriz Deborah-Lee Furness.