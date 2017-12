Arrestan a actriz de “My Big Fat Greek Wedding” por robo

Lainie Kazan interpretó a la dominante matriarca en la comedia de 2002

Lainie Kazan, quien interpretó a “Maria Portokalos”, la dominante matriarca en la comedia de 2002 “My Big Fat Greek Wedding”, fue arrestada el domingo por la tarde por robo.

La artista de 77 años salió de una tienda en San Fernando Valley con víveres que sumaban alrededor de $180, y se dirigió a su auto sin pagar, según TMZ.

Kazan, nacida en Brooklyn, supuestamente le dijo a la Policía que tomó los artículos porque no traía dinero consigo. Fue arrestada por hurto menor y liberada sin fianza.

La actriz fue nominada para un Globo de Oro por “My Favorite Year” y ha estado actuando desde finales de la década de 1960. También fue nominada para un Emmy en 1988 por su papel de invitada en “St. Elsewhere” y un premio Tony a la mejor actriz en 1993 por “My Favorite Year“.

La actriz también participó en la comedia “You Don’t Mess with the Zohan” con el comediante Adam Sandler.

La policía de San Fernando no confirmó el arresto al Daily News.