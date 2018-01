La ‘Novia de la Copa América’ puso nerviosos a todos en Dubai con un bikini

En Dubai🧜🏻‍♀️me quiero quedar a vivir aquí 💗me extrañarían ?🤷🏼‍♀️besos😘 #dubai #emirates #burjalarab . @thecelebtv . .

A post shared by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) on Jan 2, 2018 at 10:05am PST